Clamoroso Lookman: mega offerta dalla Serie A, l’Atalanta ha detto sì | Marotta resta a guardare
Sembra essersi sbloccato l’affare Lookman: è arrivata una mega offerta direttamente dalla massima serie. L’Atalanta ha accettato.
L’estate di Ademola Lookman è stata segnata da continue voci di mercato. L’Inter ci ha provato con decisione, ma l’Atalanta ha alzato un muro invalicabile: dopo la cessione di Retegui in Arabia per quasi 70 milioni, la società non voleva privarsi di un altro pezzo pregiato. L’offerta da 42 milioni più 3 di bonus non è bastata a convincere i bergamaschi.
Lookman si è sentito tradito da una promessa di cessione che, a suo dire, non è stata rispettata. In un lungo messaggio che sapeva tanto di addio, l’esterno nigeriano ha tirato fuori quella vecchia parola data la scorsa estate, quando il Psg aveva bussato con un’offerta da 20 milioni.
Anche allora, come oggi, Lookman aveva provato a forzare la mano sparendo per qualche giorno dagli allenamenti. Ma l’Atalanta non aveva ceduto e la situazione si era ricomposta. Stavolta, però, il malumore è sembrato più profondo e la frattura più difficile da sanare.
Il passo indietro dell’Inter e il raffreddarsi delle piste estere hanno cambiato gli scenari. Arsenal e Atletico Madrid, che inizialmente sembravano interessati, si sono sfilati. Così l’ipotesi che Lookman resti ancora a Bergamo, considerata improbabile fino a poco tempo fa, si sta facendo ogni giorno più concreta.
Il ritorno in “patria”
Intanto il giocatore è tornato a Zingonia per iniziare la preparazione, anche se si allenerà da solo almeno fino alla chiusura del mercato. È una situazione da “separato in casa”, ma che potrebbe evolversi in un clamoroso ritorno alla normalità se nessuna offerta convincente dovesse arrivare.
Restano solo otto giorni alla fine del mercato e tutto può ancora accadere. Lookman potrebbe davvero rimanere un punto fermo della Dea, oppure ritrovarsi con le valigie in mano all’ultimo minuto. E ora la situazione potrebbe sbloccarsi con una big di A che lo sta corteggiando.
La possibile cessione
Se la Juventus infatti dovesse concretizzare le cessioni di Nico Gonzalez e Vlahovic, i bianconeri avrebbero la necessità di colmare il vuoto in attacco con un profilo adatto e già pronto. In questo scenario, Ademola Lookman diventerebbe un nome più che appetibile: esterno rapido, incisivo nell’uno contro uno potrebbe aiutare Igor Tudor.
Il nigeriano, reduce da settimane turbolente con l’Atalanta, rappresenterebbe un’occasione interessante per la Juve, anche perché il suo futuro a Bergamo resta incerto. L’eventuale inserimento dei bianconeri potrebbe riaccendere il mercato attorno a lui. L’Inter è sempre più lontana.