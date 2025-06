Clamoroso Juve: la verità sul nuovo allenatore | Comolli ha ricevuto un altro no dopo Conte

È stato svelato un retroscena su una delle voci che più ha tenuto banco nel finale dello scorso campionato. Ora si sa tutto.

Antonio Conte, allenatore del Napoli campione d’Italia, ha voluto mettere fine alle voci che lo avevano accompagnato durante la cavalcata scudetto. Intervistato da Federico Buffa e Federico Ferri per Sky Sport, il tecnico salentino ha smentito con fermezza ogni presunto contatto con la Juventus: «Non avevo alcun accordo. Quelle voci mi hanno infastidito, soprattutto perché sono circolate mentre ci stavamo giocando il titolo». Conte ha ribadito quanto la sua concentrazione fosse rivolta esclusivamente al Napoli e agli obiettivi prefissati.

Il tecnico ha ricordato di aver firmato un contratto triennale con l’intento di costruire un progetto duraturo, indipendentemente dal sorprendente successo immediato: «Il nostro obiettivo era il ritorno in Europa, nemmeno in Champions. Lo scudetto è stato qualcosa di straordinario, ma non ha cambiato il mio modo di vedere le cose».

Nel corso dell’intervista, Conte ha ammesso che non tutto è stato semplice nel rapporto con Aurelio De Laurentiis. Le divergenze più marcate sono emerse dopo il mercato invernale, soprattutto per il modo in cui sono stati condotti gli ultimi acquisti: «Non sono stato contento dell’arrivo a fine mercato di giocatori come McTominay, Neres, Gilmour e Lukaku. Non era ciò che avevamo programmato».

Il riferimento ai dissapori di gennaio è chiaro, anche se il tecnico ha preferito non scendere nei dettagli: «Quello che è successo penso lo sappiano tutti. L’incontro con De Laurentiis? È stato il classico segreto di Pulcinella». Parole misurate, ma che confermano le tensioni vissute dietro le quinte di un trionfo.

Svelato il retroscena del rifiuto

Durante un intervento su Gekobet.news su YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha raccontato un curioso retroscena sul mancato approdo di Gian Piero Gasperini alla Juventus. Il tecnico dell’Atalanta, reduce da stagioni ad altissimo livello, era stato avvicinato dal club bianconero per la panchina. Tuttavia, qualcosa è andato storto fin dalle prime battute della trattativa.

Secondo Sabatini, a far saltare l’intesa sarebbe stata una telefonata del dirigente Cristiano Giuntoli o, come riportato in altre versioni, di Comolli. Il tono della conversazione avrebbe infastidito profondamente Gasperini. Il dirigente, infatti, avrebbe chiesto: «Mister Gasperini, mi dica perché dovrei prenderla alla Juventus? Mi convinca».

Orgoglio e principio prima di tutto

Gasperini, noto per il suo carattere diretto e per il forte senso di dignità professionale, non avrebbe gradito l’approccio, rispondendo in modo netto: «Guarda, sei tu che mi hai telefonato, non viceversa». Una replica che avrebbe chiuso immediatamente ogni spazio di dialogo.

Il tecnico dell’Atalanta non ha mai nascosto di voler essere scelto per i risultati e per il lavoro svolto, non per dover “convincere” qualcuno del proprio valore. Questo episodio conferma ancora una volta il suo profilo deciso e coerente, e spiega perché, nonostante le voci insistenti, il matrimonio tra Gasperini e la Juventus non sia mai decollato.