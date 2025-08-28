Clamoroso Juve: cessione UFFICIALE per Jonathan David | Offerta irrinunciabile dopo il 1° gol in Serie A
In casa Juventus sta per succedere qualcosa di clamoroso: dopo il 1° gol in A offerta irrinunciabile per il neo-acquisto David.
La nuovo Juventus di Igor Tudor ha già avuto modo di mettersi in mostra nel corso della prima giornata di Serie A. La squadra piemontese è riuscita a imporsi sul Parma davanti al proprio pubblico. Un netto 2-0 che ha subito acceso l’entusiasmo dei propri tifosi che da tempo sperano di vedere una squadra all’altezza.
Le ultime stagioni sono state avare di emozioni e soprattutto di trofei. Lo scudetto resta un miraggio e chissà che quest’anno i bianconeri non riescano a gareggiare proprio per il tricolore dopo tutto il lavoro svolto nel corso del calciomercato estivo. Una sessione importante quella che si sta per chiudere.
Comolli ha lavorato attivamente, tanto in entrata quanto in uscita, e ha cercato di consegnare nelle mani di Tudor una squadra all’altezza delle prime posizione della massima serie italiana. Soltanto il tempo darà le risposte del caso ma, nel frattempo, è andato subito in gol un nuovo gioiellino.
Stiamo parlando del canadese ex Lille Jonathan David. L’attaccante, arrivato a parametro zero dopo l’esperienza in Francia, ha deciso di accettare il progetto della Juventus e si è presentato subito al meglio davanti ai propri nuovi tifosi, dimostrando di essere implacabile sotto porta.
L’addio anticipato
Non a casa il canadese è riuscito a siglare immediatamente il suo primo gol in Serie A alla prima presenza nel campionato italiano. Un avvio con il botto per il giocatore che vorrà certamente continuare con questo ritmo e stupire i supporters della Vecchia Signora che già pendono dalle sue labbra.
Ma potrebbe immediatamente succedere qualcosa in grado di destabilizzare l’ambiente. Il calciatore ha infatti attirato l’attenzione in chiave calciomercato e adesso potrebbe addirittura salutare con largo anticipo i suoi nuovi compagni. Vedremo come si evolverà la vicenda riportata da juventinosemper1897, una pagina Instagram dedicata alla Juve.
Cosa può accadere
Negli ultimi cinque campionati di Serie A, la Juventus ha registrato una curiosa coincidenza: ogni volta che un suo giocatore ha firmato la rete d’apertura della stagione, a fine anno è poi stato ceduto. La serie inizia con Kulusevski nel 2020/21, autore del gol contro la Sampdoria in un netto 3-0, e prosegue l’anno successivo con Dybala, protagonista contro l’Udinese in un pareggio per 2-2.
Nel 2022/23 è stato Di Maria a inaugurare la stagione bianconera con un gol al Sassuolo in un altro 3-0, seguito da Chiesa nel 2023/24, nuovamente contro l’Udinese con identico punteggio. Infine, l’ultimo caso è quello di Mbangula nel 2024/25, andato a segno nella vittoria per 3-0 contro il Como. Chissà che la stessa sorte non possa toccare a Jonathan David.