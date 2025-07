Clamoroso De Bruyne: è in una condizione fisica disastrosa | Il Napoli pensa alla rescissione

Nonostante sia arrivato da pochissimo al Napoli e abbia acceso l’entusiasmo dei napoletani, De Brunye potrebbe già salutare.

Il Napoli ha chiuso la stagione 2024/2025 in modo trionfale, vincendo il quarto scudetto della sua storia. La squadra ha centrato l’obiettivo all’ultima giornata, superando il Cagliari in una sfida decisiva. Antonio Conte ha impresso una mentalità vincente sin dal primo giorno in cui è arrivato

Il successo azzurro è frutto anche del lavoro della dirigenza, con il ds Manna e il presidente De Laurentiis protagonisti dietro le quinte. Hanno costruito una rosa completa, fatta di equilibrio, qualità ed esperienza. L’alchimia tra panchina e società ha dato risultati immediati che hanno portato in paradiso i tifosi azzurri.

Terminata la festa, però, il Napoli si è subito rimesso al lavoro sul mercato per rafforzare ulteriormente la rosa. L’obiettivo è mantenere alta la competitività in vista della nuova stagione per evitare di lasciarsi scucire il tricolore immediatamente dal petto. Diversi colpi sono già in cantiere, segno della continuità progettuale del club.

Le trattative più avanzate riguardano il Torino, con cui il Napoli ha un dialogo intenso. Gli azzurri sono pronti a cedere Cyril Ngonge in prestito oneroso con diritto di riscatto. Parallelamente, si lavora per l’arrivo del portiere Vanja Milinkovic-Savic, che ha già espresso gradimento per la destinazione.

L’erede

Il serbo è visto come l’erede naturale di Alex Meret, che potrebbe cambiare aria nei prossimi mesi. L’intesa tra le parti è ormai raggiunta, restano solo da definire i dettagli contrattuali. Il Napoli vuole garantire solidità anche tra i pali, pensando al futuro. Vedremo quando arriverà la fumata bianca.

Nel frattempo, è in chiusura anche l’affare Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese pronto a vestire l’azzurro. Sarà lui il nuovo partner offensivo di Lukaku, formando una coppia fisica e potente. C’è stato poi il grande colpo: Kevin De Bruyne, che aggiunge classe ed esperienza internazionale al centrocampo.

Dichiarazioni shock

Ben presto però, il belga, potrebbe rescindere il proprio contratto con il Napoli. Alla base ci sarebbe una forma fisica tutt’altro che invidiabile notata però da un ex giocatore: Emiliano Viviano. L’ex giocatore del Palermo, in particolare, si è espresso sulla condizione del calciatore ex City.

Nel corso di una lunga intervista a TVPLAY, l’ex estremo difensore, ha voluto dire la sua in merito alla condizione fisica di De Bruyne, non spendendo di certo parole al miele. Nello specifico, Viviano, ha affermato: “La numero 10 a De Bruyne? Lui è troppo intelligente per prenderla. E deve perdere almeno 3-4 chili…”.