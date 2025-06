Clamorosa ultim’ora: l’ex ct azzurro si ritira | Dopo il Napoli e la Nazionale ha perso la motivazione

Gli allenatori sono sempre sotto stress e può starci che ogni tanto abbiano bisogno di una pausa per riprendere il ritmo.

Allenare una squadra di calcio ad alti livelli non è solo una questione tecnica o tattica: è un impegno totalizzante, che consuma energie fisiche, mentali ed emotive. Non sorprende, quindi, che molti allenatori, dopo anni consecutivi in panchina o esperienze particolarmente stressanti, decidano di prendersi una pausa. Il logoramento non riguarda solo il campo, ma anche la pressione mediatica, le aspettative dei tifosi e il peso quotidiano delle decisioni.

Molti tecnici, dopo periodi intensi, scelgono un anno sabbatico per “ricaricare le batterie”, studiare nuove tendenze calcistiche o semplicemente ritrovare un equilibrio personale. Zinedine Zidane, ad esempio, ha lasciato il Real Madrid dopo aver vinto tre Champions League consecutive, dichiarando la necessità di staccare per non perdere lucidità. Anche Antonio Conte e Luis Enrique hanno intrapreso pause simili, dopo stagioni particolarmente usuranti.

Il bisogno di fermarsi non è un segno di debolezza, ma una scelta consapevole per tornare più motivati e lucidi. In un calcio che brucia in fretta anche i suoi protagonisti, concedersi tempo per riflettere e respirare può fare la differenza tra un ritorno vincente e un declino improvviso. Le società più lungimiranti sanno che dietro a ogni grande tecnico c’è anche un uomo che ha bisogno di ritmi sostenibili.

In un’epoca in cui la continuità è sempre più rara e i cambi di panchina sono all’ordine del giorno, il valore del riposo viene spesso sottovalutato. Eppure, molti degli allenatori più vincenti sono tornati più forti proprio dopo essersi fermati.

Possibile l’addio definitivo

Roberto Donadoni non siede su una panchina dal 2020. Dopo l’ultima esperienza significativa in Italia con il Bologna – dove in tre stagioni riuscì sempre a centrare la salvezza in Serie A – decise di accettare una sfida internazionale, approdando in Cina allo Shenzhen. Tuttavia, l’avventura asiatica si rivelò complicata: subentrato nel luglio 2019 con la squadra in difficoltà, non riuscì a salvarla sul campo, restando in panchina solo grazie a un ripescaggio. La stagione successiva, iniziata con tre sconfitte in quattro giornate, si concluse con il suo esonero nell’agosto 2020.

Da allora, Donadoni non è più tornato a guidare una squadra. Formalmente è un tecnico svincolato, ma da cinque anni nessun club ha più puntato su di lui. Era stato accostato a panchine come quella del Monza e persino della Roma, ma nessuna trattativa si è concretizzata. È lecito dunque domandarsi se stia maturando l’idea di un ritiro silenzioso dal ruolo di allenatore, senza annunci ufficiali ma con una progressiva uscita di scena.

Una carriera fatta di riscatti dopo le cadute

Donadoni è stato protagonista di una carriera altalenante. Dopo i fallimenti con la Nazionale – culminati con l’eliminazione ai rigori contro la Spagna a Euro 2008 – e la parentesi poco fortunata al Napoli, è riuscito a risalire con dignità, rilanciandosi prima a Parma e poi a Bologna. Il suo percorso è sempre stato segnato da sfide complesse e da una reputazione costruita più sul lavoro silenzioso che sulle luci della ribalta.

Negli ultimi anni ha dichiarato di volersi prendere il giusto tempo, dedicandosi al golf e ad altre passioni. Ha affermato di aspettare un progetto serio, ma il lungo silenzio e la distanza dal campo fanno crescere l’ipotesi che Roberto Donadoni possa davvero dire addio, senza clamore, alla sua carriera da tecnico.