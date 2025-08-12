Cifre astronomiche: De Laurentiis sventola bandiera bianca | Il Napoli molla l’obiettivo dell’estate
Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha sventolato bandiera bianca: non può più perseguire l’obiettivo estivo.
Il Napoli di Aurelio De Laurentiis sta progettando il proprio futuro dopo lo scorso anno. Nel 2024/2025 gli azzurri sono riusciti a trionfare nuovamente in massima serie. Sono arrivati al primo posto in classifica e sono stati in grado di cucirsi sul petto il tricolore, il quarto della propria storia.
Una vittoria del tutto inaspettata alla vigilia della stagione con l’Inter che sembrava nuovamente favorita per la vittoria finale del torneo. Ma la squadra del tecnico Conte ha seguito il motto “amma faticà”. Detto fatto. La formazione sin dal primo giorni di allenamenti ha creato un gruppo coeso.
E per tutte e trentotto le giornate il Napoli è riuscito a tenere alta l’asticella. Qualche piccolo momento di calo non è mancato ma alla fine a spuntarla sono stati McTominay e compagni. Proprio lo scozzese, assieme al pupillo di Conte Romelu Lukaku, si è reso protagonista di una cavalcata storica.
La partita chiave è stata l’ultima, quella che ha assegnato lo scudetto, la sfida contro il Cagliari dell’allora mister Nicola. Il due a zero decisivo siglato dal centrocampista e dall’attaccante sopracitati al Maradona, ha consegnato la coppa ai napoletani. Al triplice fischio è scattata la festa azzurra.
Il nuovo Napoli
Chi invece, all’indomani dello scontro con il Cagliari ha ripreso a lavorare è il direttore sportivo del Napoli Manna. Dopo aver messo in piedi una formazione vincente l’anno precedente, ha intenzione di consegnare una squadra pronta, anche il prossimo anno, ad Antonio Conte. E gli acquisti fatti sin qui lo dimostrano.
Spicca, su tutti, il nome di Kevin De Bruyne. Il belga ex Manchester City non è però l’unico giocatore arrivato a dare spessore alla rosa. Con lui sono approdati a Napoli Lang, Milinkovic-Savic, Marianucci, Lucca e Beukema dal Bologna. Acquisti di un certo livello. Anche se Conte non potrà contare su un calciatore che ha oramai scelto un’altra strada nonostante la corte del Napoli.
Obiettivo sfumato
Stiamo parlando di Darwin Nunez. L’uruguaiano, seguito dal Napoli da tempo, ha scelto di approdare in Arabia Saudita all’Al-Hilal di Simone Inzaghi per la precisione. Una scelta inaspettata che ha dunque lasciato a bocca asciutta Aurelio De Laurentiis, che vedeva nell’oramai ex Liverpool un rinforzo.
Il noto influencer Damiano Er Faina ha rivelato le cifre dell’affare che hanno portato Nunez all’Al-Hilal. Al giocatore andranno 16 milioni netti all’anno per tre stagioni, mentre al Liverpool andrebbero 52/53 milioni di euro più 12 milioni di bonus legati alla vittoria di titoli. Delle cifre faraoniche.