Ciao Thomas, che ne dici di chiudere da noi? Muller abbraccia l’Italia: accordo ad un passo

Thomas Muller ha salutato ufficialmente il Bayern Monaco e ora potrebbe terminare la propria carriera in Italia.

Una vita intera passata all’interno della famiglia Bayern Monaco. Thomas Muller non sarà mai un calciatore qualunque da quelle parti. Muller è diventato un vero e proprio simbolo del club e un icona del calcio tedesco. E dopo 25 lunghissimi anni, ha salutato ufficialmente il club bavarese.

Dalle trafile delle giovanili, passando per la prima squadra sino ad arrivare a indossare la maglia della propria Nazione per poi sollevare una Coppa del Mondo nel 2014. Stiamo parlando di un professionista esemplare che ha sempre dato il massimo in qualsiasi terreno di gioco e che adesso sta dicendo addio al Bayern.

L’ultima partita giocata con i bavaresi rimarrà nella storia. Il 5 luglio 2025 infatti, il suo Bayern Monaco ha disputato i quarti di finale del Mondiale per Club che si sta giocando negli Stati Uniti. Per sua sfortuna e per sfortuna del Bayern, il percorso all’interno della manifestazione internazionale si è concluso prematuramente.

I tedeschi sono caduti sotto i colpi della squadra più in forma in Europa e, probabilmente, nel mondo. Ci riferiamo al PSG, fresco vincitore della Champions League nella finale contro l’Inter. Un umiliante 5-0 rifilato ai nerazzurri. E contro il Bayern, i francesi, si sono imposti per ben 2 reti a 0.

Un futuro da scrivere

Di fatto, si è trattata dell’ultima gara di Muller con la casacca del Bayern. Il 31 luglio di quest’anno il suo contratto scadrà definitivamente e non è stato rinnovato. Il calciatore dopo 756 presenze, 250 gol segnati e 276 assist serviti, saluterà la squadra che lo ha cresciuto in attesa di capire cosa ne sarà del suo futuro.

Negli scorsi giorni ha parlato alla CBS e si è detto ancora indeciso. Si prenderà due settimane di tempo per capire cosa fare. Le ipotesi sono due: o appendere gli scarpini al chiodo oppure proseguire con il calcio giocato. Se dovesse scegliere quest’ultima strada, la possibilità di vederlo in Italia potrebbe non essere così remota.

La Penisola sullo sfondo

Dopo il Mondiale per Club dunque, Muller si prenderà all’incirca quattordici giorni di tempo per pensare al proprio futuro e chissà che magari non decida di rimettersi in gioco dal campionato italiano. Con la sua esperienza potrebbe rafforzare delle rose già prestigiose come quella della Roma, piuttosto che dell’Inter o della Juventus.

Sarà lui stesso a sondare il terreno e soprattutto ad ascoltare il proprio colpo. Resta sullo sfondo un’ulteriore ipotesi chiamata MLS. Il calciatore potrebbe anche decidere di andare a svernare negli Stati Uniti e magari passare gli ultimi anni della carriera in America. La questione è in fase di evoluzione, vedremo cosa succederà.