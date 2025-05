Ci rinforziamo indebolendo i rivali: il Napoli pesca dall’Inter | Manna mette sul piatto il premio scudetto

Dopo il trionfo del 2025, gli azzurri non si fermano: nel mirino un simbolo del club nerazzurro.

Il Napoli è campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia: Fuorigrotta esplode di gioia, ma la dirigenza guarda già al futuro.

L’urlo del Maradona squarcia il cielo di maggio e dà voce a un popolo che, due anni dopo la festa del 2023, torna sul tetto d’Italia. È il secondo scudetto dell’Era De Laurentiis, un trionfo che parte da lontano e arriva al suo apice grazie a un gruppo unito, a un condottiero esperto e a una stagione vissuta col cuore in gola, tra fughe, rincorse e un ultimo sprint da grande squadra. A certificare il titolo è la vittoria contro il Cagliari: una notte perfetta, scolpita nei gol di due colonne azzurre, McTominay e Lukaku, che regalano al Napoli la matematica certezza del tricolore.

Una cavalcata che inizia ufficialmente il 26 giugno 2024, quando Antonio Conte viene presentato a Palazzo Reale. Il suo “Amma faticà” diventa un mantra, il motore spirituale di una squadra che sin dalle prime giornate mostra fame, identità e voglia di tornare in alto. Le nove vittorie e il pareggio tra la seconda e la decima giornata lanciano subito un segnale al campionato: il Napoli c’è e fa sul serio.

Il pareggio di San Siro con l’Inter in novembre consolida il primato d’inverno, ma è tra dicembre e gennaio che gli azzurri scavano il solco. Sette vittorie consecutive, con colpi da big a Bergamo e in casa contro la Juventus, fanno capire che la squadra di Conte è la rivale più credibile dei nerazzurri. Lo scontro diretto di ritorno, il primo marzo, finisce in parità ma è un pareggio che pesa come una vittoria: il Napoli dimostra di saper reagire e tenere testa ai campioni uscenti.

Il sorpasso di Pasqua

Il duello si trascina fino alla primavera: aprile e maggio sono un’altalena di emozioni. Ma è tra la Pasqua e le settimane successive che arriva lo strappo decisivo. I successi contro Monza e Torino coincidono con i passi falsi dell’Inter, e la squadra di Conte si prende la vetta. La difesa, la meno battuta della Serie A, fa il resto: un muro invalicabile che regala sicurezza, punti e fiducia fino al fischio finale della 38ª giornata.

Poco prima delle 23 del 23 maggio, lo stadio Diego Armando Maradona diventa teatro dell’apoteosi. Lacrime, cori, bandiere: Napoli è ancora capitale del calcio italiano. Il tricolore numero quattro si cuce sulle maglie azzurre al termine di una stagione in cui gli uomini di Conte conducono per ben 23 giornate. Non una fiammata, ma una marcia solida e consapevole.

Un’idea che fa rumore

Ma nel calcio, festeggiare non basta. Bisogna subito guardare avanti. Lo sa bene Giovanni Manna, che già muove i primi passi sul mercato per rinforzare un gruppo forte, ma non sazio. Tra i nomi che stuzzicano l’interesse del Napoli c’è quello di Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter che potrebbe lasciare Milano in estate.

La dirigenza azzurra osserva con attenzione gli sviluppi, pronta a inserirsi nel caso in cui i nerazzurri decidano di cedere il classe ’99. Il profilo piace a Conte: dinamico, aggressivo, con gol nei piedi e fame di titoli. Un colpo che avrebbe una doppia valenza: alzare il tasso qualitativo a centrocampo e, contemporaneamente, sottrarre un pilastro a una diretta concorrente. Manna, forte del premio scudetto e della stabilità conquistata, è pronto a mettersi al tavolo. Il Napoli vuole restare in alto. E per farlo, è pronto a colpire ancora.