Chivu resta a bocca aperta: infortunio molto serio | Torna in campo solo per il campionato

Infortunio gravissimo e Mondiale per Club già terminato per lui.

Una notizia tutt’altro che piacevole è arrivata nel corso delle scorse ore. Quando si parla di infortuni non è mai semplice digerire la diagnosi e i tempi di recupero. Soprattutto quando una tegola del genere si presenta nel corso di una manifestazione seguita in tutto il mondo e che incoronerà la società campione dell’intero globo.

Da diversi giorni è infatti iniziata la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025. Un evento che sta tenendo incollati i tanti appassionati di questo sport e delle squadre che ne prendono parte allo schermo. Fino al 13 luglio prossimo gli Stati Uniti saranno invasi da supporters provenienti da tutto il mondo compresi quelli di Juventus e soprattutto Inter.

Bianconeri e nerazzurri sono le uniche due formazioni portabandiera italiane. Entrambe proveranno a raggiunger il tetto del mondo spingendosi sino alla fine del torneo, ma di fronte ci saranno 32 squadre agguerrite. E specialmente per l’Inter non si tratta di un momento particolarmente felice e prolifico.

L’annata 2024/2025 terminata con zero titoli all’attivo pesa e non poco. Forse a risollevare la società nerazzurra ci sono esclusivamente gli incassi derivanti dalla Champions League. Aver raggiunto la finale della massima competizione europea per club ha giovato alle casse della società milanese. Allo stesso tempo però il 5-0 rifilato dal PSG a Monaco di Baviera e l’amaro addio di Simone Inzaghi hanno destabilizzato l’ambiente.

Ora serve la giusta cura

Da questo momento in poi e dunque per tutta l’estate sino all’inizio della nuova annata servirà resettare. Quale miglior momento, come il Mondiale per Club inoltre, per provare le nuove idee tattiche di mister Cristian Chivu. Giuseppe Marotta ha deciso di affidare le chiavi di una squadra da rinnovare a una allenatore giovane e di prospettiva come il classe ’80, che conosce bene l’ambiente Inter.

Bisognerà capire insomma se l’ex difensore rumeno sarà la panacea a tutti i mali del Biscione sofferti nel corso della passata stagione. Resta indubbio che il Mondiale per Club possa già essere un trampolino di lancio per il neo-tecnico, specialmente se si guarda al girone e le squadre da affrontare. Con una notizia recente che di certo può sovvertire i piani.

Il grave infortunio

Seppur l’Inter dunque non arrivi da favorita per la vittoria finale del Mondiale per Club, resta di certo tra le più temibili. E il percorso che potrebbe portare sino al MetLife Stadium di East Rutherford, sede della finale, può essere semplificato da un assenza pesante tra le file del River Plate. La squadra argentina milita infatti nello stesso girone dell’Inter ed è la più temibile.

Come riportato da alfredopedulla.com infatti, Los Millonarios dovranno rinunciare a Sebastian Driussi a causa di una grave distorsione al legamento mediale della caviglia sinistra. Lo stop, rimediato nel corso della vittoria degli argentini per 3-1 contro gli UrawaReds, costerà il Mondiale all’attaccante che aveva per giunta segnato il 2-0 nella stessa sfida. Un’assenza pesante per il tecnico Marcelo Gallardo che il prossimo 26 giugno se la vedrà proprio contro l’Inter di Chivu nella gara valida per l’ultimo turno della fase a gruppi.