Chiariello: “De Laurentiis vuole fare il manager a tempo piano, ecco cosa ha in mente”

Il Napoli programma la stagione 2022/23 con una qualificazione Champions League che porta una ventata di freschezza, soprattutto per il bilancio della società di De Laurentiis. Il presidente azzurro ha chiaramente dato mandato di pensare per prima cosa ai conti societari, che in due anni hanno sofferto per il Covid e la mancata partecipazione alla Champions League. Altro modo per mettere a posto i conti è il player trading, magari con la cessione di qualche big. Secondo Umberto Chiariello questa estate potrebbero essere venduti “Fabian Ruiz, Piotr Zielinski e Hirving Lozano, giocatori che hanno tecnica, ma non hanno la mentalità giusta. Inoltre i due centrocampisti peccano anche dal punto di vista fisica, anche se segnano di più di Tonali, giocatore che invece ha un buon impatto fisico“.

Umberto Chiariello a Campania Sport svela anche le idee di Aurelio De Laurentiis: “Il presidente vuole portare la Filmauro a Napoli. Ha deciso che vuole fare il manager del Napoli perché sa che in alternativa dovrà affidare queto compito a qualcuno, poiché non può restare così, serve una presenza costante. Chiavelli lo sta frenando da questo punto di vista“. Poi Chiariello aggiunge: “De Laurentiis pur non avendo la sede della società, né casa Napoli se la prende con Spalletti per la questione della napoletanità. Il tecnico ha fatto una genialata andando al murales di Maradona. Ha fatto davvero una grande cosa. Una vera infusione di napoletanità“.