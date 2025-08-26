Champions, scudetti e gol pesanti al Milan: oggi è finito a lavorare in radio | La carriera da allenatore è fallita
Non sempre un calciatore, dopo il ritiro, riesce ad avviare una grande carriera da allenatore. Ci vogliono studio e fortuna.
Nel mondo del calcio è frequente che grandi campioni decidano di intraprendere la carriera da allenatore una volta appesi gli scarpini al chiodo. Tuttavia, il talento sul campo non garantisce automaticamente la stessa efficacia in panchina. Le dinamiche di squadra, la gestione delle pressioni e la capacità di trasmettere idee tattiche richiedono competenze diverse da quelle che servono per eccellere come giocatori.
Molti ex fuoriclasse hanno faticato a imporsi come tecnici. Abituati a risolvere le partite con gesti personali, spesso incontrano difficoltà quando devono coordinare undici uomini, valorizzare le risorse a disposizione e affrontare l’aspetto psicologico dei calciatori. La transizione dal ruolo di protagonista sul campo a quello di guida dalla panchina può rivelarsi più complicata del previsto.
Al contrario, diversi allenatori di successo non sono stati calciatori di primo piano. Ciò dimostra che la leadership e la visione tattica non dipendono necessariamente dal passato agonistico, ma piuttosto dalla capacità di leggere il gioco, adattarsi alle situazioni e comunicare efficacemente con la squadra. Essere stati grandi giocatori è un titolo di prestigio, ma non un passaporto automatico per vincere da allenatori.
Il percorso dall’erba del campo alla lavagna tattica è pieno di insidie. Il calcio ha regole non scritte che premiano il sacrificio, la preparazione e la capacità di reinventarsi. Ecco perché non tutti i campioni di ieri riescono a trasformarsi nei grandi allenatori di domani, a dimostrazione che si tratta di due mestieri affini, ma profondamente diversi.
Lascia la panchina e approda ai media
Dopo aver terminato la sua esperienza sulla panchina della seconda squadra dell’Olympique Marsiglia, Jean-Pierre Papin, Pallone d’Oro nel 1991, ha deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale. A 61 anni, l’ex attaccante francese si prepara a entrare nel mondo dei media sportivi, diventando commentatore per il multiplex domenicale su RMC e partecipando al programma quotidiano Rothen s’enflamme, condotto da Jerome Rothen.
Il passaggio dal campo e dalla panchina al microfono segna un cambio di prospettiva per Papin, che metterà la sua esperienza calcistica al servizio degli ascoltatori. Dopo due anni trascorsi a guidare le riserve dell’OM, l’ex bomber porta con sé non solo un bagaglio tecnico, ma anche il carisma che lo ha reso icona del calcio europeo.
L’eredità di un campione in radio
Papin, che ha vestito le maglie di Marsiglia e Milan, resta una figura centrale nella memoria calcistica francese. La sua carriera da giocatore, impreziosita da trofei e riconoscimenti, ha lasciato un segno indelebile. Secondo Karim Nedjari, direttore generale di RMC, «la sua esperienza unica e la passione intatta arricchiranno le nostre trasmissioni».
Il nuovo ruolo da opinionista non sarà solo un ritorno mediatico, ma anche l’occasione per raccontare il calcio con lo sguardo di chi lo ha vissuto al massimo livello. Con la sua voce e le sue analisi dirette, Papin promette di portare energia, autenticità e un punto di vista privilegiato alle trasmissioni sportive.