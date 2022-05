Napulegno – “Cessione Napoli, trattativa saltata. La cifra rifiutata da De Laurentiis”

I fondi di investimento tengono d’occhio la Serie A, come si può capire anche dai recenti passaggi di Atalanta, Genoa e Milan. Uno di questi fondi si è interessato anche dal Napoli, ma Aurelio De Laurentiis ha rifiutato di cedere la SSCN. La notizia viene lanciata dalla pagina Il Napulegno, che da settimane sta seguendo la trattativa che viene portata avanti sotto traccia dal presidente del Napoli.

Secondo quanto riferito al momento la trattativa per la cessione del Napoli da parte di De Laurentiis ad un fondo qatariota è naufragata, perché le cifre non erano quelle richieste da De Laurentiis che con questa vendita può fare una mega plusvalenza, rispetto a quanto ha sborsato per acquisire la società in Serie C (circa 37 milioni di euro ndr).

Cessione Napoli: le cifre della trattativa

“Niente da fare, il fondo qatariota arriva a 580 milioni, partendo dall’offerta di 480 milioni iniziali. Il Napoli ne chiede 650, una leggera riduzione rispetto ai 700 milioni della richiesta dopo il piazzamento Champions. Tuttavia, la pretesa del club di vedersi riconosciute a parte le riserve accantonate si dimostra uno scoglio invalicabile e per ora non se ne fa niente. Non si può definire neanche un trattativa, sarebbe stato il commento caustico del patron del Napoli, per il quale la distanza tra le parti sarebbe rimasta sempre troppo netta” fanno sapere da Il Napulegno, pagina che con attenzione sta seguendo questa trattativa.

Insomma per ora sembra tutto bloccato, ma viene comunque confermato l’interesse dei fondi di investimento per la Serie A e per il Napoli. C’è chi è convinto che entro dicembre De Laurentiis cederà il Napoli. Anche perché oramai il patron azzurro sembra arrivato al massimo sforzo in termini finanziari. Inoltre i De Laurentiis dovranno decidere entro il 2024 se cedere Napoli o Bari, anche se c’è un altro ricorso per tenersi entrambe le società, uno è già stato rigettato.