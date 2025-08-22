Ceferin non fa sconti: DISASTRO JUVENTUS | Penalizzata in tronco dalla UEFA
La Uefa, negli ultimi anni, sta mettendo in campo delle regole molto dure nei confronti dei club. Previste sanzioni esemplari.
La UEFA impone regole severe ai club affiliati, con l’obiettivo di garantire equità sportiva e stabilità economica. Una delle più note è il Fair Play Finanziario, che obbliga le società a non spendere più di quanto incassano. Questo principio mira a evitare che i club si indebitino in modo eccessivo per inseguire successi immediati, penalizzando chi non rispetta i bilanci con multe, esclusioni dalle coppe o limitazioni al mercato.
Oltre all’aspetto economico, la UEFA vigila anche sulla trasparenza dei contratti e dei trasferimenti. Tutte le operazioni devono essere registrate in maniera chiara, con particolare attenzione agli agenti e alle commissioni. Questo serve a limitare pratiche poco limpide e a rendere più controllabile un mercato spesso caratterizzato da cifre gonfiate e manovre complesse.
Le regole riguardano anche il settore sportivo. Ad esempio, i club devono rispettare i criteri per l’iscrizione alle competizioni europee, che comprendono la regolarità dei pagamenti a calciatori, staff e altre società. Senza il rispetto di queste condizioni non è possibile ottenere la licenza UEFA, requisito indispensabile per partecipare a Champions League, Europa League e Conference League.
La UEFA presta grande attenzione al rispetto delle regole disciplinari e comportamentali. Dalle sanzioni per episodi di razzismo agli stadi non idonei, ogni infrazione può portare a multe salate, partite a porte chiuse o addirittura all’esclusione. L’obiettivo è salvaguardare l’integrità del calcio europeo, tutelando lo spettacolo e i tifosi.
Fuori dalla top 30
La UEFA ha aggiornato il proprio ranking e la Juventus si trova al 32° posto con 53.250 punti, appena 2.250 in più del Napoli, fermo al 35°. In vetta domina il Real Madrid con 117.500 punti, mentre tra le italiane davanti ai bianconeri ci sono Inter, Roma, Milan, Atalanta, Fiorentina e Lazio, segnale di un peso europeo ridimensionato rispetto al passato recente.
Il dato conferma il momento di difficoltà internazionale della Signora, che un tempo era presenza fissa nella top 10 e oggi deve inseguire anche in ambito continentale. L’assenza di risultati di spessore in Champions ed Europa League negli ultimi anni ha inciso pesantemente sulla graduatoria.
I punti nelle ultime stagioni
Dal 2021 in avanti, la Juventus ha raccolto bottini altalenanti: 20.000 punti nel 2021/22, 17.000 nel 2022/23, nessun punto nella stagione successiva per la mancata partecipazione alle coppe europee e 16.250 nella stagione in corso, il 2024/25.
Questi numeri evidenziano la necessità per i bianconeri di tornare a competere stabilmente in Europa. Senza un percorso costante nelle coppe, sarà difficile risalire un ranking che, oggi, fotografa un club lontano dall’élite a cui per tradizione e storia appartiene.