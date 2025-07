Ce ne andiamo tutti in Turchia: stesso percorso di Osimhen | Lascia Napoli il 1° agosto

La Turchia sarà una meta ambitissima questa estate e un giocatore del Napoli è pronto a fare lo stesso percorso di Osimhen.

Il Napoli sta vivendo un’estate intensissima. Dal ritiro di Dimaro non mancano mai le novità e nel corso di questi giorni stiamo assistendo a continui cambiamenti. Specialmente in entrata. Anche se sul fronte uscite il club azzurro non si vuole risparmiare per provare a fare cassa visti i tanti investimenti.

Il direttore sportivo Manna, assieme al patron Aurelio De Laurentiis e il tecnico Antonio Conte, sta provando ad allestire una rosa ancora più competitiva rispetto a quella già vista lo scorso anno in grado di conquistare addirittura il quarto scudetto della propria storia. Ancora oggi si festeggia nel capoluogo campano.

Il capolavoro di squadra allestito dal ds e l’organizzazione di Conte hanno portato il Napoli sul gradino più alto d’Italia e la voglia è sicuramente quella di rimanerci e aprire un ciclo. Il tecnico pugliese certamente non vorrà vedersi scucire dal petto il tricolore dopo appena un anno.

Non a caso il mercato portato avanti sin qui, ha mostrato le reali ambizioni di un Napoli che punta a primeggiare in Italia così come in Europa. Spicca l’esempio di Kevin De Bruyne. Il belga è stato prelevato da free agent dopo la lunga esperienza al City ed è pronto a prendersi gli “oh” di meraviglia del pubblico partenopeo.

Mercato vivo

Con lui è arrivato anche un altro giocatore estremamente interessante direttamente dall’Olanda. Ci riferiamo a Noa Lang. L’ex PSV, ultra carico, si è già presentato e ha mostrato tanta grinta e determinazione. La stessa che vorrà mettere in campo per cercare di entrare nella storia del club azzurro.

Oltre ai due acquisti già citati, va aggiunto anche Beukema. 31 milioni nelle casse del Bologna. Un investimento importantissimo da parte della società partenopea che punta al massimo. Non vanno dimenticati Marianucci, così come l’arrivo di Lucca e l’imminente acquisto di Milinkovic-Savic. Ma anche in uscita si lavora e Osimhen è pronto a salutare.

Non solo Osimhen

Il club azzurro ha avuto le garanzie bancarie da parte del Galatasaray e ben presto vedremo nuovamente Osimhen vestire la casacca del club turco. Al Napoli andranno ben 75 milioni di euro suddivisi nella seguente maniera: 40 verranno versati entro fine luglio, gli altri 35 entro la fine di luglio 2026.

Ma oltre ad Osimhen, a lasciare il Napoli, potrebbe essere un altro veterano. Si tratta di Spinazzola. L’esterno, ipoteticamente, potrebbe intraprendere la stessa strada del nigeriano, quindi quella turca, ma sponda Fenerbahce. Mourinho potrebbe voler rafforzare la propria rosa con l’ex Roma.