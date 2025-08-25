C’è ancora la Juve sulla strada del Napoli: Comolli prende il pupillo di Conte | Il calciatore ha già accettato

Derby di mercato tutto italiano: il Napoli si è visto sottrarre un pupillo di Antonio Conte. La Juventus ha avuto la meglio.

Il Napoli ha ripreso il proprio campionato da dove aveva terminato. Vittoria, sempre per 2-0, questa volta invece che con il Cagliari, con il neopromosso Sassuolo. In trasferta gli azzurri sono subito riusciti a regalarsi un +3 importantissimo. Conte e i suoi sono presenti e sono partiti con il botto.

Era proprio questo l’intento del tecnico salentino, che ha lavorato questa estate a Dimaro e a Castel Di Sangro per riportare sul terreno di gioco una squadra ambiziosa, determinata e vogliosa di vincere. Aurelio De Laurentiis, l’allenatore ex Juve e il direttore sportivo Manna stanno infatti lavorando per aprire un ciclo.

Dopo lo scudetto dello scorso anno, i partenopei vorranno riconfermarsi e cercheranno di non lasciarsi scucire immediatamente il tricolore dal petto. Per fare ciò bisognerà mantenere alta la concentrazione tanto in campionato, quanto in UEFA Champions League. Il Napoli infatti avrà partite anche nei turni settimanali.

E in attesa di capire quali formazioni affronterà nel corso della massima competizione europea per club, il campionato è iniziato col piede giusto. A sbloccare il match ci ha pensato l’oramai solito McTominay, mattatore della scorsa stagione e già in gol nel corso di questa prima giornata di A.

Timbra subito il cartellino

Con lui a timbrare il cartellino ci ha pensato uno dei nuovi acquisti di questa estate, un top player: Kevin De Bruyne. Il belga ha segnato direttamente da punizione e si è presentato al cospetto dei tifosi napoletani dimostrando subito quali sono le sue doti balistiche e da vero e proprio dominatore del centrocampo.

Assieme all’ex Manchester City nel corso dell’estate sono arrivati Vanja Milinkovic-Savic, Lucca (partito titolare vista l’assenza di Lukaku), Marianucci, Beukema, Lang e Gutierrez. Un mercato mirato a rafforzare la formazione per renderla competitiva. Ma c’è un obiettivo che oramai sembra sfumato. A rubarlo sarebbe stata la Juventus.

Il calciatore in questione

Stiamo parlando di Zhegrova, Il giocatore piaceva anche al Napoli, che lo aveva inserito tra i possibili rinforzi per le corsie offensive nella scorsa finestra di mercato. Il profilo del kosovaro era stato valutato come un innesto ideale per arricchire il reparto offensivo azzurro.

L’affare però non si è mai concretizzato, sia per i costi richiesti dal Lilla sia per la volontà del giocatore di privilegiare altre destinazioni. Adesso il suo futuro sembra tingersi di bianconero secondo quanto riportato da gazzetta.it. La Juventus lo considera il tassello giusto per dare a Tudor un’alternativa a Conceição, con la possibilità di variare modulo grazie alla sua duttilità. Zhegrova stesso non ha nascosto la sua preferenza per la Vecchia Signora.