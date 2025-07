Catastrofe De Bruyne: il trasferimento a Napoli gli costa il matrimonio | La moglie se ne va di casa

Situazione complicatissima per Kevin De Bruyne. Il passaggio al Napoli, infatti, gli è costato il matrimonio.

Il Napoli di Antonio Conte è sicuramente tra le squadre più attive sul mercato. La compagine partenopea capitanata dal tecnico pugliese ha costruito una squadra per la stagione 2025/2026 estremamente competitiva. Lo si è potuto notare dal mercato portato avanti da un direttore sportivo ambizioso e già vincente.

Stiamo parlando di Manna, che lo scorso hanno ha consegnato nelle mani dell’allenatore ex Juventus, una formazione all’altezza della Serie A. Poi, di certo, Antonio Conte ha messo in mostra tutta la propria esperienza in massima serie ed è riuscito a tenere il gruppo coeso e compatto.

E questo ha portato i partenopei a vincere il quarto scudetto della propria storia. Il secondo nel giro di tre stagioni. E il prossimo anno la volontà del patron De Laurentiis e dello stesso Conte sarà quella di non interrompere questo ciclo vincente e soprattutto di fare bene anche in Europa.

A tal proposito Manna si è concentrato particolarmente in entrata per garantire a Conte dei giocatori di un certo spessore. Da Noa Lang passando per Beukema, sino a Marianucci o ancora Lorenzo Lucca dall’Udinese e soprattutto il leggendario Kevin De Bruyne arrivato da free agent.

Una nuova avventura

Il belga dopo la lunga esperienza al Manchester City con Pep Guardiola, ha scelto il capoluogo campano per ripartire e ci si aspettano grandi cose dal centrocampista di estrema classe. I tifosi partenopei sono ovviamente entusiasti di questo arrivo: sia perché potranno ammirare un centrocampo stellare, sia per lo spessore del calciatore.

De Bruyne nell’ultimo decennio è stato tra i migliori in Europa e adesso è riuscito a sbarcare in Italia grazie a Manna. Ma il giocatore, dopo sole diverse settimane dall’arrivo, si sarebbe messo nei guai tanto da compromettere addirittura il proprio matrimonio. E la notizia sta facendo il giro del web.

L’accaduto

De Bruyne non fa dunque parlare di sé solamente all’interno del rettangolo di gioco ma anche fuori dal campo. Questa volta ha fatto parlare di sé fuori dai campi di Dimaro dove il Napoli sta svolgendo la preparazione in vista dell’annata che verrà. E il siparietto che si è venuto a creare ha coinvolto il giocatore.

Come si può notare in un video pubblicato dalla pagina Instagram misterbonus, un supporters azzurro si è rivolto nei confronti di De Bruyne dicendo: “Kevin ti presento mia sorella”. Un modo per far capire quanto i tifosi siano già impazienti di vedere il fenomeno in campo. E questo video, di certo, non ha fatto sorridere la moglie del belga.