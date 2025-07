Cataclisma Napoli: Manna e De Laurentiis ai ferri corti | Si valuta la risoluzione del contratto

Aurelio De Laurentiis è un patron particolare e non sempre riesce a trovare i giusti compromessi con i suoi dipendenti.

Aurelio De Laurentiis è un presidente che ama accentrare l’attenzione e non ha mai nascosto la sua volontà di gestire il Napoli in prima persona. Questo suo modo di operare, diretto e talvolta impulsivo, lo ha portato nel tempo a scontrarsi con diversi dirigenti e allenatori, anche di alto profilo. Non è raro che le decisioni vengano prese unilateralmente, senza un vero confronto, alimentando tensioni interne e malumori nello spogliatoio e nella dirigenza.

Gli esempi non mancano: da Luciano Spalletti, che ha lasciato il club dopo uno scudetto storico, a Giuntoli, che ha scelto di proseguire altrove nonostante i successi, fino ai casi passati con Benítez, Sarri e Ancelotti. Le fratture spesso non nascono per divergenze tecniche, ma per il modo in cui De Laurentiis impone le sue scelte. L’assenza di un vero equilibrio nei rapporti professionali ha creato nel tempo un clima instabile, nonostante i risultati sportivi.

Il patron azzurro tende a delegare poco e preferisce tenere le redini del club anche in ambiti dove sarebbe utile una gestione più collegiale. Questo approccio può funzionare nel breve periodo, ma nel lungo rischia di logorare i rapporti e generare distacchi dolorosi, anche dopo annate trionfali.

Con De Laurentiis il Napoli ha vinto e si è consolidato ai vertici, ma raramente ha vissuto stagioni senza scosse interne. Il successo, in casa azzurra, sembra sempre accompagnato da frizioni.

Un riconoscimento atteso, ma sfumato

Giovanni Manna avrebbe dovuto ricevere il premio come Direttore Sportivo dell’anno al Gran Galà del Calcio di Rimini, un riconoscimento prestigioso che avrebbe celebrato il suo lavoro e la sua crescita nel mondo dirigenziale. L’evento rappresentava anche un’occasione per il dirigente azzurro di rafforzare la propria visibilità nel panorama calcistico italiano, proprio nel momento in cui sta costruendo il nuovo progetto del Napoli.

Tuttavia, la sua partecipazione è stata bloccata da Aurelio De Laurentiis, che non ha concesso l’autorizzazione necessaria per permettergli di presenziare alla cerimonia. Una decisione che, inevitabilmente, ha lasciato l’amaro in bocca a Manna. Saltare un riconoscimento del genere non è solo una questione d’immagine, ma anche un segnale chiaro della complessa gestione dei rapporti interni nel club partenopeo.

Un gesto che pesa

La scelta del presidente è apparsa a molti come una dimostrazione di controllo eccessivo, che potrebbe incrinare ulteriormente la serenità all’interno della dirigenza. In un contesto dove servirebbero fiducia e valorizzazione, la mancata partecipazione al Gran Galà potrebbe essere letta come una mancanza di supporto pubblico nei confronti del lavoro del nuovo direttore sportivo.

Resta da capire se questo episodio avrà conseguenze nei futuri equilibri tra De Laurentiis e Manna. Di certo, per il dirigente azzurro, è stato un inizio di stagione all’insegna della tensione più che della celebrazione.