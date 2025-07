Cataclisma Napoli: De Laurentiis accusato di falsa testimonianza | Sanzioni anche per il club

Cataclisma in casa Napoli: è caos totale. De Laurentiis è stato accusato di falsa testimonianza. Sanzioni in arrivo per il club.

Il Napoli in queste ultime ore starebbe vivendo il caos più totale. La dirigenza è ovviamente sconvolta e bisognerà capire come reagirà la persona coinvolta in questo polverone che si è alzato. Stiamo parlando di Aurelio De Laurentiis che sarebbe stato accusato di falsa testimonianza.

Per capire nello specifico la vicenda, bisogna partire da un altro protagonista. Si tratta di Victor Osimhen. Il nigeriano è al centro di tante voci di mercato. L’ultima stagione l’ha trascorsa in Turchia, nello specifico tra le file del Galatasaray. E anche in terra turca, il bomber, è riuscito a distinguersi.

Ha fatto innamorare i tifosi giallorossi turchi che adesso lo vorrebbero a titolo definitivo e non più in prestito. Ipotesi questa, tutt’altro che improbabile. Questo perché il Napoli non considera più il classe ’98 parte del progetto ambizioso del direttore sportivo Manna e dell’allenatore Antonio Conte.

Dopo il quarto scudetto ottenuto lo scorso anno, senza il supporto di Osimhen, il Napoli vuole costruire una squadra competitiva sia per la Serie A sia per l’Europa. Obiettivo principale è quello di non lasciarsi scucire immediatamente il tricolore dal petto e, soprattutto, fare una bella figura in Europa.

Napoli non-stop

E i vari arrivi sin qui, hanno esaltato la piazza e l’organico stesso, che di certo si è rafforzato. Dal clamoroso colpo Kevin De Bruyne a parametro zero, passando Noa Lang dal PSV, sino ad arrivare a Lucca, oramai promesso sposo degli azzurri senza dimenticare il promettente 2004 Marianucci (9 milioni di euro).

Un mercato scoppiettante quello in entrata che però non sembra essere terminato. Anzi siamo solo all’inizio. Va definito invece quello in uscita, con particolare riferimento allo stesso Osimhen che ha già le valigie pronte ma non conosce ancora la propria destinazione. Il tempo ci darà risposte.

Le minacce

Nel frattempo, però, è successo qualcosa di inimmaginabile che ha sconvolto tutti gli appassionati di questo sport, i tifosi del Napoli, i giocatori azzurri e probabilmente i De Laurentiis. Il patron dei partenopei e il figlio, avrebbero ricevuto delle minacce di morte direttamente dalla Turchia.

A pubblicare la chat WhatsApp che evidenzia queste minacce, ci ha pensato il giornalista turco Samet Cayir. Secondo i più però, compresi alcuni esperti, queste minacce sarebbero false. Bisognerà certamente capire se ci sarà un reale riscontro della falsità di questa chat e bisognerà attendere per sapere la verità.