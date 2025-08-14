CATACLISMA NAPOLI: c’è una talpa nello spogliatoio | Conte interroga i giocatori uno ad uno

Situazione di estremo caos all’interno del Napoli: Conte vuole stanare una talpa presente nello spogliatoio. Le ultime.

In queste ore all’interno dello spogliatoio del Napoli si starebbero vivendo attimi concitati. Antonio Conte, mister degli azzurri, starebbe interrogando a uno ad uno i calciatori per capire chi è la talpa all’interno del gruppo. Sarebbero infatti uscite dallo spogliatoio dei segreti riguardanti gli allenamenti.

Il Napoli subito dopo la festa scudetto, il quarto della propria storia conquistato a seguito di una lunga battaglia con l’Inter, si è messo subito all’opera per programmare la prossima stagione. I primi a muoversi sono stati i dirigenti della squadra partenopea, in particolare il direttore sportivo Manna.

L’interno del ds era quello di portare in ritiro, il prima possibile, i nuovi innesti. E in buona parte ci è riuscito. Non a caso, Manna, ha chiuso dei colpi che hanno alimentato l’entusiasmo già presente all’interno della piazza, e ha svolto un lavoro certosino per cercare di puntellare la rosa.

E allora spazio a Kevin De Bryune, che dopo l’esperienza con il City era rimasto svincolato ed ha deciso di sposare il progetto Napoli. Oltre al belga è arrivato un altro giovane interessantissimo che sin da subito ha voluto esprimere la voglia di dare il massimo per i colori azzurri: ci riferiamo a Noa Lang.

Si prepara la nuova stagione

L’esterno offensivo arrivato dal PSV vuole mettersi in gioco con i partenopei. Ma non è finita qui, perché nel capoluogo campano sono arrivati altri calciatori. Tra questi troviamo ad esempio Lorenzo Lucca che, nonostante le deludenti amichevoli (in termini di risultato) disputate dal Napoli, è riuscito a fare la differenza.

L’ex Udinese è già andato in gol e ha dimostrato di voler lottare per una maglia da titolare. Poi è stato il turno di Beukema, prelevato dal Bologna per 31 milioni di euro, senza dimenticarci di Vanja Milinkovic-Savic e Marianucci. Tutti acquisti mirati. Dallo spogliatoio, però, sarebbe uscita qualche parola di troppo

Le dichiarazioni

Nello specifico, un giocatore azzurro avrebbe divulgato delle notizie specifiche riguardanti gli allenamenti svolti a Dimaro dal 17 al 27 luglio e a Castel Di Sangro, dove il Napoli è approdato il 30 luglio. Queste parole potrebbero non aver fatto piacere ad Antonio Conte, e sono state riportate durante una diretta di TVPlay.

Un calciatore del Napoli ha mandato a Viviano, ex portiere tra le altre squadre del Palermo e della Fiorentina, dei messaggi riguardo gli allenamenti estivi svolti con Conte. Il giocatore in questione ha evidenziato come in questo periodo pre-stagionale stiano lavorando molto durante la preparazione e la quota chilometraggio giornaliero è di 20-23.