Cataclisma Inter: Marotta deve smantellare la squadra | I soldi sono finiti

Il presidente dell’Inter è sempre alla prese con un calciomercato in evoluzione e che nasconde insidie dietro ogni angolo.

Beppe Marotta ha tracciato un quadro chiaro sul presente e sul futuro dell’Inter, soffermandosi sulla preparazione alla prossima stagione e sulle strategie di mercato. Il primo pensiero è andato al Mondiale per Club, competizione che vedrà i nerazzurri protagonisti: «Vogliamo affrontarla da protagonisti, non da comprimari. È giusto che il nuovo allenatore faccia le sue sperimentazioni, ma l’obiettivo resta fare bella figura e ottenere il massimo in termini di risultati».

Il torneo internazionale, però, si svolge in una fase particolare della stagione, e questo incide direttamente sulle strategie: «È una competizione anomala, posizionata tra due stagioni. Proprio per questo stiamo valutando attentamente come costruire la rosa per il 2025-26. Ausilio e Baccin sono al lavoro e tengono i contatti sul mercato anche a distanza».

In merito ai nomi accostati all’Inter, Marotta ha confermato l’interesse per Ange-Yoan Bonny, giovane talento del Parma: «È sul nostro taccuino, ma non ci sono ancora stati contatti approfonditi. La volontà del Parma sarà determinante, ma il giocatore ci interessa». Parole che confermano l’attenzione del club verso prospetti giovani e di prospettiva.

Su Hakan Calhanoglu, al centro di voci di mercato, Marotta ha spento ogni polemica: «Si sta comportando da vero professionista. Non ci sono stati segnali negativi e, soprattutto, non abbiamo ricevuto nessuna offerta ufficiale. Calhanoglu, ad oggi, è a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter».

Il budget è quasi esaurito

Secondo quanto riportato da Il Giornale, l’eventuale acquisto di Ange-Yoan Bonny dal Parma rischierebbe di prosciugare definitivamente il budget messo a disposizione dalla proprietà Oaktree per il mercato estivo. La cifra stanziata si aggira attorno ai 50 milioni di euro, e l’operazione per l’attaccante francese richiederebbe un investimento importante, tale da lasciare ben poco margine per ulteriori colpi.

Finora, l’Inter ha già speso 23 milioni per l’esterno offensivo Luis Henrique e altri 14 per il centrocampista Luka Sucic. Con questi due innesti, i nerazzurri hanno già impegnato 37 dei 50 milioni disponibili, lasciando meno di 15 milioni residui. L’affare Bonny, se concretizzato, assorbirebbe quasi totalmente il restante budget, mettendo un punto al mercato in entrata a meno di cessioni importanti.

Strategie limitate e scelte obbligate

In questo contesto, ogni valutazione futura dovrà essere condizionata dalla sostenibilità economica. Il club è quindi chiamato a muoversi con grande cautela, ponderando ogni operazione in entrata anche in funzione di eventuali uscite. L’interesse per Bonny resta concreto, ma subordinato a un’attenta analisi finanziaria e alla disponibilità del Parma a trattare su cifre e formule.

Il margine di manovra è ridotto, e per proseguire nel rafforzamento della rosa potrebbero diventare fondamentali eventuali plusvalenze o cessioni strategiche. Oaktree ha dettato la linea: massima attenzione ai conti, anche per un top club come l’Inter.