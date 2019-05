Castagne-Napoli ad un passo, le ultime sul Calciomercato azzurro. Altro colpo dopo Di Lorenzo, bloccato il giocatore dell’Atalanta

Castagne-Napoli ad un passo, le ultime su Calciomercato azzurro. Altro colpo dopo Di Lorenzo, bloccato il giocatore dell’Atalanta. Lo svela la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, che spiega come il club azzurro abbia chiesto alla Dea di non ascoltare altre offerte per l’esterno classe ’95.

Castagne-Napoli ad un passo dalla squadra azzurra

Castagne-Napoli l’affare è vicino. Il club azzurro è a un passo da Timothy Castagne. Dalle ultime indiscrezioni pare che il club partenopeo abbia chiesto all’Atalanta di non ascoltare altre offerte per l’esterno classe ’95. Castagne è capace di giocare su entrambe le corsie e il Napoli sarebbe pronto a sborsare circa 20 milioni.

In via di definizione anche l’arrivo di Giovanni Di Lorenzo dall’Empoli: dieci milioni di euro al club toscano e quinquennale al calciatore classe ’93 che a questo punto deve soltanto svolgere le visite mediche per il club azzurro.

La retrocessione in B con l’Empoli non cancella l’ottima stagione di Giovanni Di Lorenzo, che al suo primo anno in Serie A ha ben impressionato con 37 presenze e 5 reti in campionato. Prestazioni che hanno pienamente convinto il Napoli, visto che il terzino destro è il primo acquisto degli azzurri per la prossima stagione. Il club di De Laurentiis si è infatti assicurato il giocatore in cambio di 10 milioni di euro.

Di Lorenzo era nel mirino dei partenopei da diverso tempo e nelle ultime settimane è arrivata l’accelerata definitiva da parte del ds Giuntoli, che nelle ultime ore avrebbe chiuso l’affare con il presidente dei toscani Fabrizio Corsi. L’annuncio ufficiale arriverà nella giornata di martedì e già in settimana il giocatore, che rinforzerà dunque la corsia destra di Ancelotti, dovrebbe sottoporsi alle visite mediche.

Le ultime sul Calciomercato azzurro: Castagne e Ilicic

Il Napoli parte forte in sede di calciomercato e lo fa sistemando gli esterni. Le ultime notizie riportano che gli azzurri avrebbero trovato un accordo per Castagne dell’Atalanta. Il giocatore andrebbe a rinforzare il pacchetto dei laterali

Napoli che lavora con i bergamaschi anche per un altro obiettivo di mercato con Ilicic che piace molto ad Ancelotti. Lo sloveno potrebbe decidere di accettare la corte degli azzurri anche se la possibilità di giocare la Champions League con l’Atalanta è certamente molto stimolante.