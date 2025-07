Caso Douglas Luiz, la Juve chiede il risarcimento al calciatore: vuole 50 milioni | Chiamati gli avvocati

La Juventus vuole un lauto risarcimento da parte di Douglas Luiz: il club piemontese vuole ben 50 milioni di euro.

La Juventus dal 24 luglio, è in ritiro alla Continassa. Igor Tudor e i suoi dunque, hanno dato il via alla nuova stagione. Tutti i nuovi arrivati si sono presentati in questa fase pre-stagionale che condurrà i bianconeri alla prossima stagione: la 2025/2026. Obiettivo del tecnico sarà quello di fare meglio della scorsa annata.

E di certo l’estate bianconera è ripartita con maggiore entusiasmo rispetto alla parte finale dell’ultimo campionato. Questo perché un arrivo in particolare ha riacceso gli animi focosi dei supporters bianconeri. Stiamo parlando dell’arrivo di Jonathan David. Il canadese ha infatti deciso di sposare il progetto Juventus.

La prossima stagione il calciatore ex Lille vestirà bianconero e la curiosità di vederlo in campo è tanta da parte dei tifosi della Vecchia Signora. C’è poi anche un altro acquisto, un nuovo-vecchio acquisto che per settimane ha tenuto tutti i sostenitori della Juventus con il fiato sospeso. Ma alla fine l’affare è andato in porto.

Ci riferiamo a Conceicao. Arrivato in prestito la scorsa stagione, ha convinto la dirigenza bianconera che questa estate ha deciso di trattare con il Porto, squadra proprietaria del suo cartellino. Dopo una lunghissima trattativa alla fine, a spuntarla, sono stati i dirigenti della Juve: un affare da 32 milioni di euro circa.

Lo scoppio del caso

Adesso Tudor potrà lavorare per cercare di evitare una stagione altalenante come quella vista lo scorso anno. Più bassi che alti per la Juve nel 2024/2025. Prima l’arrivo di Thiago Motta, che non è riuscito a lasciare la propria impronta. Poi l’esonero dell’ex Bologna e l’arrivo di Tudor che ha quantomeno raggiunto un obiettivo minimo.

Stiamo parlando della qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Solamente all’ultima giornata di campionato infatti, la Juve, è riuscita a ottenere il quarto posto. Tudor vorrà certamente migliorare il posizionamento e puntare più in alto. Ma proprio in queste prime ore di ritiro è scoppiato il caso Douglas Luiz.

Un’assenza che pesa

Tra tutti i giocatori convocati infatti, uno solo non si è presentato al raduno senza fare spiegazioni: parliamo proprio di Douglas Luiz secondo quanto riportato da Sky Sport. Il centrocampista brasiliano, acquistato dall’Aston Villa per circa 50 milioni di euro, ha saltato il primo allenamento del 24 luglio. La sua assenza improvvisa non giustificata ha spiazzato staff e società.

La Juventus dunque sta valutando eventuali provvedimenti disciplinari, e potrebbe richiedere anche un risarcimento. Il club non esclude nemmeno un’uscita immediata dal progetto, vista la gravità della situazione. Vedremo anche come si muoverà il tecnico Tudor: ma la scelta passa prima di tutto dalla società.