Caro Napoli, sono costretto a tradirti: Kim Min Jae firma con i rivali azzurri | Preso in prestito con diritto

La vecchia conoscenza del Napoli Kim Min Jae è pronto a tradire il Napoli di Antonio Conte: arriva la firma con i rivali.

Il Napoli vuole chiudere il mercato estivo con il botto, e il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro senza sosta. Già dal giorno successivo alla conquista del quarto scudetto, il dirigente ha cominciato a pianificare la nuova stagione. L’obiettivo è chiaro: consegnare ad Antonio Conte una rosa all’altezza per competere su più fronti, come accaduto lo scorso anno. Ma adesso un ex giocatore potrebbe trasformarsi in traditore: stiamo parlando di Kim che nel 2022/2023 ha contribuito alla vittoria dello scudetto.

Il sudcoreano potrebbe passare ai rivali storici degli azzurri. Nel frattempo il Napoli non può dimenticare la stagione 2024/2025, la stessa in cui ha trionfato solo all’ultima giornata, grazie a una vittoria pesantissima contro il Cagliari. Tra i protagonisti di questo trionfo spiccano Antonio Conte, capace di ridare anima alla squadra, e Scott McTominay, vero motore del centrocampo.

Lo scudetto ha ridato entusiasmo a un ambiente che, dopo l’annata deludente precedente, aveva bisogno di certezze. Il tricolore, “scucito” malamente dall’Inter un anno prima, è tornato sul petto degli azzurri. Adesso però si guarda avanti, con Manna, De Laurentiis e Conte decisi a costruire un progetto più solido e duraturo.

L’ambizione del club è aprire un nuovo ciclo vincente, capace di emozionare sia in Italia che in Europa. E proprio la Champions League sarà la vetrina più importante per mostrare i progressi fatti. La qualificazione è arrivata grazie al primo posto in campionato, e ora il Napoli vuole farsi notare anche fuori dai confini nazionali.

Il mercato ambizioso

Per competere al massimo livello, Manna ha già portato a Napoli nomi di spessore. Tra questi brilla Kevin De Bruyne, arrivato da svincolato e pronto a diventare il nuovo faro della squadra. Insieme a lui sono arrivati anche giovani interessanti e rinforzi mirati in tutti i reparti, per aumentare la profondità della rosa.

Oltre a De Bruyne, spiccano gli acquisti di Beukema (31 milioni al Bologna), Marianucci, Lorenzo Lucca, Noa Lang e il portiere Vanja Milinković-Savić. Ma il mercato non è ancora chiuso e Manna potrebbe regalare altre sorprese. Ma attenzione a Kim che potrebbe tornare a Napoli da avversario.

Il ritorno

Due anni fa il Bayern Monaco investì 50 milioni per portare Min-Jae Kim dal Napoli in Germania, dopo una stagione da protagonista sotto la guida di Luciano Spalletti. Tuttavia, il difensore sudcoreano non è riuscito a rispettare le aspettative, complice anche un infortunio al tendine d’Achille che ne ha frenato la crescita.

Oggi il suo futuro appare incerto, con il club tedesco disposto a cederlo ma ostacolato dall’alto ingaggio del giocatore secondo quanto riportato da Kicker. Min-Jae Kim è attualmente il terzo nelle gerarchie di Kompany, dietro Upamecano e Tah, e fatica a ritagliarsi spazio nella nuova difesa del Bayern. Potrebbe dunque piombare sul giocatore la Juventus, in cerca di difensori. Vedremo se ci saranno sviluppi.