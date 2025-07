Caro Napoli, è stato un onore: Mazzocchi se ne va tra le lacrime | Ceduto ad un club in lotta per la salvezza

Mazzocchi è pronto a lasciare Napoli e il Napoli tra le lacrime. Ceduto a una squadra che lotta per la salvezza.

La stagione 2024‑25 del Napoli si è conclusa nel migliore dei modi: con lo scudetto vinto all’ultima giornata. Antonio Conte ha dato identità, disciplina e carattere a una squadra che, dopo un avvio complicato, ha trovato equilibrio e convinzione. Il tricolore è arrivato con merito, rilanciando entusiasmo e ambizione in città.

Il mercato estivo si è aperto con un colpo da copertina: Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga, arrivato a parametro zero, sarà il regista di esperienza e visione nella mediana azzurra. Con lui, ci sarà anche Scott McTominay reduce da una stagione straordinaria. Una coppia di grande spessore per il centrocampo di Conte.

In difesa, il Napoli ha puntato su Sam Beukema, centrale roccioso arrivato dal Bologna, e su Luca Marianucci, giovane prospetto prelevato dall’Empoli. Due profili diversi, ma funzionali a completare un reparto che Conte vuole solido e affidabile. Di sicuro la varietà di scelta aiuterà Conte.

Sulle fasce e in attacco sono arrivati Noa Lang, esterno offensivo con estro e velocità, e Lorenzo Lucca, attaccante fisico e generoso, pronto a esplodere in una piazza importante.

Gli obiettivi

Due rinforzi che portano freschezza e nuove soluzioni offensive. L’obiettivo è rendere la squadra ancora più verticale ed efficace sotto porta. La volontà dei partenopei è quella di aprire un ciclo vincente dopo lo scorso scudetto proprio per cercare di non lasciarsi scucire il tricolore dopo appena un anno.

Tra i nomi ancora in orbita mercato c’è quello di Raheem Sterling. Il Napoli valuta la possibilità di portarlo in Italia per completare il reparto offensivo con un profilo di esperienza internazionale. Dopo il mancato arrivo di Dan Ndoye, Sterling rappresenta una pista concreta per dare più imprevedibilità al gioco azzurro.

La situazione Mazzocchi

Il club si è mosso anche per rinforzare la porta. Vanja Milinkovic‑Savic è arrivato dal Torino, individuato come possibile alternativa o futuro titolare al posto di Meret. L’idea è affiancare al numero uno attuale un profilo di livello, in grado di garantire affidabilità nel lungo periodo e alzare la concorrenza interna.

C’è infine la questione Mazzocchi. L’esterno del Napoli non fa più parte del progetto Conte ed è pronto a fare i bagagli per volare in un altro club. Sempre in A, ma che lotta per la salvezza. E sulle sue tracce ci sarebbero il neo promosso Pisa e anche soprattutto il Lecce. Vedremo se si evolverà la situazione.