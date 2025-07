Caro Napoli, è stato bello: affare in uscita ufficiale | 40 milioni in saccoccia per ADL

Il calciomercato del Napoli si infiamma e non solo in entrata. Pronti 40 milioni per Aurelio De Laurentiis.

Il calciomercato sta entrando nel vivo e il Napoli già dalla fine della scorsa stagione sembra essere attivissimo. Lo ha dimostrato nelle settimane successive alla chiusura dell’annata, trionfale, 2024/2025. Si è infatti aggiudicato il tricolore il club partenopeo e non ha intenzione di fermarsi con i trofei.

La società campana, tutt’altro che sazia di coppe, vuole arricchire la propria bacheca anche il prossimo anno e lo ha fatto capire con ampi cenni, attraverso le prime mosse di mercato. Ad esempio è arrivato Kevin De Bruyne. Un acquisto eccellente per la formazione napoletana che adesso potrà contare su un centrocampo tecnico con il belga, e anche produttivo sotto porta. Basta dare un’occhiata ai gol di McTominay.

Ma non è finita ovviamente qui. Siamo solo all’inizio di un’estate che sarà lunghissima per i supporters azzurri e per Aurelio De Laurentiis e il vincente ds Manna. Il prossimo ad approdare in azzurro, mancano gli ultimi dettagli, sarà Noa Lang. Direttamente dal PSV, il classe ’99 darà ancora più qualità in avanti.

Come se non bastasse però, il Napoli, ci tiene al bilancio, e sta lavorando anche in uscita. In attesa di capire quale sarà il destino di Osimhen, che quasi certamente non rimarrà in Campania, ADL è riuscito a incassare già almeno 40 milioni di euro con diverse operazioni nelle ultime ore.

Non solo mercato in entrata

Dunque non solo mercato in entrata, ma anche e soprattutto cessioni, necessarie affinché arrivi la liquidità, fondamentale per poi piazzare colpi di lusso. 14 di questo tesoretto fatto di 40 milioni provengono da un club di Serie A. Per la precisione si tratta del Cagliari, che ha acquistato due calciatori di proprietà del Napoli.

Il primo è un portiere. Elia Caprile. L’estremo difensore dopo l’ultima stagione degli isolani in A ha convinto e non poco, tanto da spingere la dirigenza a prelevarne il cartellino. A seguito dei sei mesi di prestito infatti, il Cagliari secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, ha attivato l’opzione di 8 milioni di euro per trattenerlo.

Il gruzzoletto di ADL

Successivamente è stato il turno di un altro giocatore dal futuro roseo che oramai non è più di proprietà del Napoli perché passato al Cagliari. Si tratta del centrocampista Gaetano. Per l’ex calciatore azzurro i rossoblù hanno investito ben 6 milioni di euro, e il prossimo anno sarà centrale nel progetto.

All’appello mancano ancora due giocatori venduti dal Napoli. Il primo non aveva convinto nel 2023/2024 ed era stato mandato in prestito. Stiamo parlando di Natan. Il brasiliano però, in Spagna e con il Betis è stato sontuoso tanto da ottenere la fiducia del club. La dirigenza biancoverde lo ha riscattato per 9 milioni. Infine, al gruzzoletto racimolato da De Laurentiis, va aggiunto Rafa Marin. Pronto ad approdare al Villareal con la formula del prestito oneroso (1 milione di euro), avrà una cifra di riscatto che si aggira attorno ai 15 milioni di euro.