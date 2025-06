Caro Meret, puoi anche non rinnovare: arriva un portierone dalla Premier | Nero su bianco per il prestito

È tutto da scrivere il futuro del portiere azzurro e della Nazionale, la società in ogni caso ha pronta l’alternativa.

Alex Meret, nato a Udine il 22 marzo 1997, ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili dell’Udinese, esordendo in prima squadra nel 2015. Dal 2016 al 2018, ha giocato in prestito alla Spal, contribuendo a suon di parate alla promozione in Serie A.

Nel luglio 2018, si è trasferito al Napoli, dove ha esordito in Serie A l’8 dicembre contro il Frosinone. Nonostante un infortunio iniziale, ha collezionato 21 presenze nella sua prima stagione. Nel corso degli anni, ha raggiunto le 200 presenze con il Napoli, mantenendo 61 clean sheet e parando 6 rigori, contribuendo alla conquista di entrambi gli Scudetti e della Coppa Italia nel 2020.

A livello internazionale, Meret ha fatto parte della Nazionale vincitrice dell’Europeo 2020. Con 190 cm di altezza e 82 kg di peso, è noto per la sua agilità e riflessi pronti. Nonostante la concorrenza con portieri come David Ospina, ha saputo imporsi come titolare grazie alla sua determinazione e professionalità.

Nel corso della stagione appena conclusa, col trionfo e la festa dopo il successo sul Cagliari al Maradona, ha disputato 27 partite di Serie A, subendo 20 gol e mantenendo la porta inviolata in ben 11 occasioni, dimostrando ancora una volta la sua affidabilità tra i pali.

Le mani sullo Scudetto

Alex Meret ha confermato il suo ruolo di titolare nel Napoli sotto la guida di Antonio Conte. Ha saltato solo una decina di partite quest’anno a causa di problemi fisici che lo tormentano spesso, è anche merito suo se il club campano ha avuto la migliore difesa della stagione 24/25. Le sue prestazioni sono state fondamentali per la solidità difensiva della squadra, contribuendo al successo complessivo del Napoli.

Meret si è distinto anche per la sua abilità nel parare rigori, neutralizzando tentativi decisivi in momenti chiave della stagione. Le sue parate, come quella su Thauvin nella vittoria contro l’Udinese e su Giménez nel successo contro il Milan, hanno avuto un impatto significativo sui risultati della squadra.

Nodo rinnovo e alternativa

Il Napoli e Alex Meret sono in trattativa per il rinnovo del contratto. Le parti sembrano vicine a un accordo per prolungare per altri tre anni. Il nuovo contratto prevederebbe un ingaggio di circa 2,5 milioni di euro netti a stagione, inclusi bonus legati a presenze e risultati. Il procuratore di Meret ha dichiarato che c’è la volontà reciproca di proseguire insieme.

Tuttavia, se non si dovesse trovare un accordo, il Napoli potrebbe valutare alternative per la porta. Una possibilità potrebbe essere André Onana, attualmente al Manchester United. Onana ha vissuto una stagione complicata a Old Trafford, con diverse critiche per le sue prestazioni. Il club inglese sta valutando un possibile cambiamento tra i pali, con l’interesse di alcune squadre saudite per il portiere camerunese ex Inter.