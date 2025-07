Cara Juve, ci vedremo in campo da avversari: una big italiana ha preso Renato Veiga | Prestito con obbligo a 25 milioni

La Juventus ha salutato Renato Veiga che ha deciso di sbarcare tra le file di un’altra big italiana. Si tratti di un prestito.

Renato Veiga dopo la breve esperienza con la Juventus, tutt’altro che entusiasmante, potrebbe tornare nuovamente in Italia tra le file di un top club. Bisognerà capire come si muoverà la società in questione e se il calciatore accetterà la proposta presentatagli. Sarebbe un vero e proprio smacco alla Juve che però non sta rimanendo a guardare.

La scorsa deludente annata, chiusa al quarto posto con la qualificazione in Champions ottenuta all’ultimo turno, non ha di certo entusiasmato i tanti tifosi bianconeri che, nel corso della stagione, non si sono risparmiati, muovendo critiche alla società, ai giocatori e anche soprattutto agli allenatori.

Inizialmente infatti, a prendere le redini del club piemontese, era stato l’ambizioso Thiago Motta. Mai scelta, inaspettatamente, fu più sbagliata. Con lui la Juventus non è riuscita a ingranare, a trovare la giusta continuità sul campo ma soprattutto dal punto di vista tattico e ancora di più mentale.

I ricordi di Bologna e di un Thiago Motta mattatore restano oramai lontani. E dopo aver disputato parte della stagione con i bianconeri, è stato mandato a casa per favorire l’avvento di un altro tecnico. Un allenatore di prospettiva che ha anche giocato tra le file della Juventus quando era un calciatore.

La cura Tudor

Stiamo parlando di Igor Tudor. Il mister della Vecchia Signora sin da subito ha preso in mano una squadra ferita e tutt’altro che entusiasta, e ha provato a risollevarne le sorti anche con successo. Nonostante fosse un obiettivo minimo, ha centrato un’ardua qualificazione in UEFA Champions League.

Il tutto poteva sembrare scontato ma per come si era messa la stagione, è stato un grande miracolo. E nel corso di questa estate, dunque, la Juventus vuole rinforzarsi in vista dell’annata 2025/2026 che inizierà sin da subito con Tudor alla guida. E allora la dirigenza ha deciso di non fermarsi nemmeno un istante.

Ritorno da avversario

Il primo grande colpo in entrata è sicuramente Jonathan David. Il canadese ex Lille è stato prelevato a zero. Un super affare un per un calciatore che in Francia è riuscito a fare la differenza. Non è però finita qui. Nelle ultime ore è arrivato anche il riscatto di Francisco Conceicao dal Porto dopo una lunga trattativa.

32 milioni di euro pagabili in quattro anni. Anche in uscita la Juve è molto attiva e, come anticipato, non è stata rinnovata la fiducia a Renato Veiga. Il portoghese ha fatto ritorno al Chelsea, compagine che detiene il suo cartellino, ma essendo nella lista dei partenti, potrebbe tornare in Italia. Questa volta però sponda Milan. Vedremo se tornerà a Torino da avversario.