Capitolo Juve chiuso: Giuntoli riparte con un nuovo progetto | Nominato DS settimana prossima

Potrebbe aprirsi subito una nuova porta per l’ormai ex dirigente bianconero che dopo meno di due anni ha detto addio al progetto Juve.

La carriera di Cristiano Giuntoli, uno dei direttori sportivi più apprezzati nel panorama calcistico italiano, ha radici profonde nel calcio dilettantistico e nelle categorie minori, dove ha iniziato a farsi un nome grazie a un occhio attento per i talenti e una spiccata abilità nel costruire rose competitive con risorse limitate.

Il primo vero trampolino di lancio per Giuntoli è stato il Carpi. Qui, in poco più di cinque anni ha compiuto un’impresa storica: portare il club dall’Eccellenza alla Serie A. Questa ascesa fulminea non è passata inosservata, mettendo in mostra le sue capacità di scouting, la sua visione strategica e la sua meticolosità nella gestione delle squadre.

Il successo al Carpi gli ha spalancato le porte del Napoli, dove ha trascorso otto stagioni indimenticabili, dal 2015 al 2023. Sotto la sua direzione sportiva, il club partenopeo ha vissuto un periodo di grande crescita e affermazione, culminato con la storica vittoria dello Scudetto nella stagione 2022/2023. Giuntoli è stato l’artefice di un’intelligente politica di mercato, portando a Napoli giocatori di grande valore, spesso scovati a prezzi contenuti.

Dopo aver lasciato un’impronta indelebile nella storia del Napoli, nel luglio 2023 Cristiano Giuntoli ha intrapreso una nuova avventura, accettando l’incarico di Football Director alla Juventus.

L’amara esperienza bianconera

A meno di due anni dal suo arrivo, l’operato del Football Director sembra aver generato un crescente malcontento non solo tra i tifosi e i media, ma anche all’interno della dirigenza bianconera. Le aspettative per la stagione appena conclusa, in particolare il distacco dal vertice in A, avrebbero pesato negativamente sul giudizio del suo operato.

La Juventus ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con Cristiano Giuntoli, che lascia il ruolo di Football Director dopo meno di due anni. La decisione è stata presa in seguito a una valutazione congiunta delle prospettive future e delle priorità reciproche. Giuntoli era arrivato a Torino nell’estate del 2023.

Nuova avventura per Giuntoli?

Il Newcastle ha salutato il DS Paul Mitchell, nominato nell’estate 2024, a causa di dissidi interni e risultati di mercato al di sotto delle aspettative. La sua partenza ha inevitabilmente acceso speculazioni su un successore di alto calibro.

In questo contesto, alcuni rumor riferiscono che il Newcastle potrebbe guardare al profilo di Cristiano Giuntoli per assumere l’incarico di direttore sportivo. Si tratta però solo di suggestioni non ancora realistiche. È quindi da considerarsi come una semplice voce di mercato, interessante ma da prendere con cautela, in attesa di sviluppi.