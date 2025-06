Caos totale Italia: arriva il clamoroso dietrofront | Il tecnico torna in panchina

La Nazionale sta vivendo momenti di caos dopo l’addio un po’ a sorpresa a Luciano Spalletti deciso dalla Federazione.

La serata dell’Ullevaal Stadion di Oslo ha segnato un momento drammatico per la Nazionale italiana: la pesante sconfitta per 3‑0 subita contro la Norvegia ha evidenziato lacune tattiche e mentali sin dal primo tempo, con gli Azzurri schiacciati e incapaci di reagire.

Il ko in terra norvegese rappresenta il peggior debutto nelle qualificazioni per il Mondiale, incrementando la pressione su Luciano Spalletti, già sotto esame dopo una prova deludente all’Europeo 2024. La prestazione contro la Norvegia ha lasciato pochi margini di difesa, segnando un punto di non ritorno.

Il giorno dopo il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha preso una decisione drastica: l’allenatore è stato sollevato dall’incarico a causa di un risultato ritenuto “inaccettabile” per una federazione che punta al ritorno ai vertici mondiali. Gravina ha motivato lo stop con l’urgenza di invertire una rotta negativa che rischia di compromettere anche la qualificazione automatica.

Con l’avventura di Spalletti bruscamente interrotta dopo meno di due anni in panchina, la FIGC ha già iniziato a valutare nomi per la sostituzione ma sicuramente le ufficialità non arriveranno a brevissimo giro di posta.

Qualificazione Mondiali in salita

La sconfitta in Norvegia ha complicato notevolmente il cammino dell’Italia verso il Mondiale 2026. Solo la squadra prima classificata nel Gruppo I passa direttamente alla fase finale, mentre la seconda deve affrontare i play-off . Con quel ko, gli Azzurri sono scesi al quarto posto e ora rischiano di non accedere direttamente, trovandosi costretti a recuperare terreno su Norvegia, Israele ed Estonia, già avanti in classifica.

Se dovessero chiudere secondi, gli Azzurri parteciperanno ai play-off di marzo: un tabellone a quattro percorsi, ciascuno con semifinali e finali ad eliminazione diretta in gara unica. Solo i quattro vincitori (uno per percorso) si qualificheranno per il Mondiale, confermando quanto sia essenziale il primo posto per evitare rischio e incertezza.

Il possibile dietrofront

Claudio Ranieri è in cima alla lista FIGC per sostituire Spalletti sulla panchina dell’Italia. Dopo avere annunciato l’addio definitivo alle panchine da club e aver assunto un ruolo da consulente alla Roma, Ranieri avrebbe lasciato aperta la porta a un possibile ritorno, soprattutto in chiave nazionale.

Il presidente Gravina lo considera il profilo ideale: un tecnico esperto capace di ridare equilibrio dopo la crisi nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Ranieri valuterebbe un clamoroso dietrofront, terminando la carriera da protagonista proprio alla guida dell’Italia, chiudendo così un cerchio prestigioso che vedrebbe il suo ultimo capitolo in azzurro.