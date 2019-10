Cantanti tifosi. Da Elton John a Vasco Rossi. Ecco le squadre più amate

I cantanti sono tifosi pazzi. Sono tante le ugole d’oro che vanno allo stadio o come Elton Jhon, comprano interi Club di calcio.

Quando si parla di bandiere, anche il mondo della musica giocai suoi derby. In Inghilterra, come in Italia, sono tanti i cantanti che scendono in… tribuna a fare il tifo per le squadre di calcio.

Il City, scrive Silvia Guerriero su sportweek, “schiera” i fratelli Gallagher, ma in Premier è l’Arsenal a vantare più cantanti in tribuna: da Mick Jagger ai Pink Floyd e Jay-Z! E in Italia Paolo Belli ha arrangiato l’inno della Juve, Emis Killa canta il Milan.

Se il Manchester City ha i fratelli Gallagher, lo United ha la sua icona rock in Ian Brown, frontman degli Stone Roses, e quella pop in Simon Le Bon dei Duran Duran.

La più amata? L’Arsenal,la squadra che più incarna l’appartenenza a Londra, non a caso quella per cui parteggiano la regina Elisabetta e il principe Harry.

Trai supporter eccellenti di Premier ci sono Sir Paul Mc Cartney (Everton), Eric Clapton (West Bromwich), Sting (Newcastle) ed Elton John, grande tifoso del Watford di cui è stato due volte proprietario – dal 1976 al 1987 e dal 1997 al 2002– e di cui ora è presidente onorario e tra i maggiori azionisti (il figlio maggiore, Zachary, gioca nelle giovanili).

In Spagna sono le donne a farsi notare – Jennifer Lopez per il Real Madrid e Shakira in Piqué, ça va sans dire, per il Barcellona . In Italia gli spalti degli stadi pullulano di ugole d’oro. Come quella del tenore: Andrea Bocelli, che è fan dell’Inter, squadra molto amata nel mondo della musica: da Elio delle Storie Tese a Luciano Ligabue, da Vasco Rossi a Biagio Antonacci, da Adriano Celentano a Max Pezzali, da Roberto Vecchioni fino a Enrico Ruggeri.

Tanti anche i cantanti che si vedono allo Stadium: sono juventini sfegatati Eros Ramazzotti e Paolo Belli. Antonello Venditti è, invece, la storica voce romanista che ha regalato alla tifoseria il meraviglioso Grazie Roma.

Giallo rosso doc è anche Ultimo, il cantautore abbonato da Curva Sud. Sull’altra sponda del Tevere c’è invece Tommaso Paradiso, che ha appena lasciato i The giornalisti che si di chiara «malato di Lazio»

Nino D’Angelo ha incantato i napoletani (e non solo) con gli inni d’amore dedicati agli azzurri e agli ultrà.

In tema di inni: Nek ha scritto quello per il Sassuolo, anche se il suo cuore è per metà rossonero. A proposito di inni, c’è anche #Rossoneri, scritto dal tifosissimo rapper Emis Killa con Saturnino, il bassista di Jovanotti.