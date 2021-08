Camara like al Napoli: gli azzurri hanno quattro obiettivi in mediana

Mady Camara mette un like alle pagine ufficiali del Napoli ed in tempo di calciomercato può essere un indizio, anche perché è un obiettivo del Napoli. Corriere dello Sport scrive:

A Castel Volturno s’avverte la presenza di altre ombre e magari non saranno suggestioni quelle scatenate dal like di Mady Camara dell’Olympiacos che non ha resistito ad irrompere su un post del Napoli subito dopo i sorteggi d’Europa League ed a scatenare interpretazioni più o meno libere però giustificabili.

Calciomercato: gli obiettivi del Napoli

Gli ultimi due giorni di mercato saranno molti intensi. Lunedì Gaetano andrà alla Cremonese, questo fa capire che gli azzurri vogliono acquistare qualcuno in mediana. Il quotidiano sportivo non parla solo di Camara, ma fa altri tre nomi per il centrocampo del Napoli: Youssouf, Berge e Amrabat. Tre calciatori papabili che sono entranti da tempo nel mirino del club partenopeo.

Leggi anche: