Calzona fiducioso prima di Napoli-Bologna: “Bravi loro, ma noi ci siamo”

Il tecnico del Napoli Francesco Calzona elogia il Bologna ma si dice fiducioso per la sfida, sottolineando l’impegno dei suoi giocatori.

A pochi minuti dall’inizio di Napoli-Bologna, match valido per la 36ª giornata di Serie A, il tecnico degli azzurri Francesco Calzona ha rilasciato alcune dichiarazioni, mostrando fiducia nei suoi giocatori ma anche rispetto per l’avversario.

“Abbiamo lavorato su tutte e due le fasi, la squadra si è allenata bene e io sono contento perché ultimamente vedo tanto impegno e molta applicazione. Per questo sono fiducioso”, ha affermato Calzona.

Il mister del Napoli ha poi elogiato il cammino del Bologna in questa stagione: “Faccio complimenti per il campionato strepitoso, sono giovani e con identità. In campo si vede che pensano tutti allo stesso modo, merito della mentalità che ha inculcato l’allenatore. La cosa che mi piace di più è la loro gioventù”.

Nonostante i complimenti agli avversari, Calzona si è detto fiducioso grazie all’atteggiamento mostrato dai suoi giocatori negli ultimi allenamenti. L’impegno e l’applicazione saranno fondamentali per affrontare una squadra solida come il Bologna.

Il tecnico del Napoli ha evidenziato come i felsinei abbiano una forte identità di gioco e una mentalità vincente, aspetti che hanno permesso loro di disputare un’ottima stagione finora. La giovane età dei loro giocatori è vista come un punto di forza, simbolo di freschezza e voglia di emergere.

Questa sfida assume un’importanza cruciale per entrambe le squadre, con il Napoli che punta a un posto in Europa e il Bologna che insegue la qualificazione in Champions League. Sarà fondamentale per gli azzurri sfruttare al meglio il fattore campo e l’impegno profuso in allenamento per provare a rallentare la corsa dei felsinei.

In ogni caso, le parole di Calzona dimostrano rispetto per l’avversario ma anche fiducia nelle proprie potenzialità, consapevole che sarà necessaria una grande prestazione per avere la meglio sul Bologna.