Call of Duty Modern Warfare cresce l’attesa. Ecco le anteprime

Call of Duty Modern Warfare, Il nuovo shooter di Activision e Infinity Ward arriverà domani, 25 ottobre, su PC, PS4 e Xbox One.

In queste ore sono tanti i canali on line dove si giocano anteprime di uno dei giochi più attesi dai fan. Twich è la piattaforma che maggiormente sta trasmettendo dirette streaming del gioco, ma anche Eurogamer Italia.

Quando esce Call of Duty

Una delle saghe shooter più famose del mondo dei videogames esce con un nuovo capitolo. Call of Duty Modern Warfare sarà rilasciato domani 25 ottobre per le piattaforme PC, PS4 e Xbox One. Da molti esperti viene definito come il definitivo riscatto per Infinity Ward. Negli anni, infatti, il brand Call of Duty ha comunque continuato a sfornare buoni titoli, ma aveva perso qualcosa negli ultimi anni. Mentre con quest’ultimo titolo ritrova la grandezza dei vecchi tempi. In pratica il nuovo titolo Modern Warfare è una rivisitazione del gioco del 2007, che rappresenta la base per questa nuova uscita che si basa su guerra moderna che appassiona il giocatore.

Un nuovo inizio

Call of Duty Modern Warfare mette insieme le trame internazionali appassionando il giocatore non solo in multiplayer, ma anche in single player: cosa fondamentale quest’ultima per chi non ha un abbonamento per giocare on line con la propria piattaforma. Il nuovo titolo di Activision e Infinity Ward mette insieme le trame della guerra attuale, tra risorse di intelligence e strategia del terrore, il tutto curato sin nei minimi particolari sia in termini di grafica che di giocabilità e trama.

Arma personalizzata

Una delle grandi novità di Call of Duty Modern Warfare è quella della personalizzazione dell’arma. L’Armaiolo è un sistema che permette di far salire l’arma di livello, sbloccando vari accessori. Grazie a questi sarà possibile migliorare l’arma, rendendo il proprio fucile sempre più prestante. Con i vari pezzi che saranno aggiunti il giocatore potrà avere una mira sempre più accurata, così da riuscire a mirare e sparare più velocemente. Si parla di frazioni di secondo, che in gioco come Modern Warfare sono sempre fondamentali.

