Calhanoglu lo ha fatto di nuovo: si trasferisce ai rivali dell’Inter | Incontro super segreto tra club e agente

Non è la prima volta che Calhanoglu compie un’azione del genere. Pronto a trasferirsi ai rivali dell’Inter per la prossima annata.

L’Inter ha aperto un nuovo capitolo dopo una stagione priva di trofei e ricca di delusioni. Il primo cambiamento importante è stato l’addio di Simone Inzaghi, volato in Arabia Saudita all’Al-Hilal. Con lui si è chiuso un ciclo, e ora i nerazzurri cercano una nuova identità con un nuovo mister alla guida.

A prendere il suo posto è stato Cristian Chivu, ex bandiera dell’Inter, ora chiamato a guidare la rinascita. Nel frattempo, la società si muove sul mercato tra uscite mirate e nuovi obiettivi da centrare. Aleksandar Stankovic, per esempio, è pronto a volare in Belgio: l’Inter si è tenuta il diritto di recompra.

In entrata l’attenzione è tutta per Ademola Lookman, che ha già dato il suo ok al trasferimento. Nel reparto offensivo, invece, Mehdi Taremi è ormai fuori dal progetto e verso l’addio. Fulham, West Ham e Besiktas si stanno muovendo per accoglierlo, mentre l’Inter cerca una plusvalenza.

Il rendimento di Taremi è stato ben al di sotto delle attese, con appena 3 gol in 43 presenze. Il suo ingaggio da 4 milioni pesa troppo e l’Inter punta a cederlo per almeno 10 milioni. Una situazione da risolvere in fretta per sbloccare altri movimenti.

Dalla Turchia con furore

Occhi puntati però anche e soprattutto sulla delicata posizione di Hakan Calhanoglu, una delle stelle della squadra. Il turco è stato avvistato a Istanbul, dove avrebbe fissato incontri con Galatasaray e Fenerbahce. Entrambe le big di Turchia sarebbero interessate, ma il Fenerbahce sembra in vantaggio.

L’Inter osserva con attenzione e valuta già le possibili alternative a centrocampo. In cima alla lista c’è Casemiro, attualmente al Manchester United e con esperienza da vendere. Il brasiliano potrebbe rappresentare il profilo giusto per sostituire Calhanoglu, se necessario. Ma attenzione ai possibili tradimenti.

Alto tradimento

Calhanoglu da colonna portante dell’Inter sembra oramai non più intoccabile e infatti come anticipato, potrebbe partire. La Turchia resta sulla sfondo così come un possibile approdo in un club di A. Una di quelle società rivali da sempre dell’Inter. Si tratterebbe dunque di altro tradimento.

E in passato Calhanoglu ha già fatto una cosa simile. A ricordarlo bene, oltre i tifosi dell’Inter, sono quelli del Milan. Decisi di cambiare sponda del Naviglio per approdare tra le file dei nerazzurri. E nel corso di questa estate potrebbe non allontanarsi troppo da Milano, spostandosi a Torino sponda Juventus. L’ipotesi resta complessa ma se dovessero saltare le trattative in Turchia potrebbe non essere così improbabile.