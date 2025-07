Calciatori più intelligenti di sempre: non solo Maradona | C’è un altro napoletano in classifica

Non c’è solamente Maradona tra i calciatori più intelligenti della storia di questo sport. Un napoletano è presente in questa classifica.

Il Napoli, con Maradona in campo, riuscì nell’impresa di vincere il suo primo storico scudetto nel corso della stagione 1986-1987, un risultato impensabile fino a poco tempo prima. Nello stesso anno arrivarono anche la Coppa Italia e il trionfo totale sul piano nazionale. Maradona si confermò leader assoluto, trascinando la squadra con gol, assist e una personalità dominante.

Nel 1989, Maradona guidò il Napoli alla conquista della prima storica Coppa UEFA, primo trofeo internazionale del club. In quella stagione, i partenopei superarono squadre blasonate grazie alle magie dell’argentino. L’anno successivo arrivò anche il secondo scudetto, ulteriore conferma del dominio di Maradona in Italia.

Ma il calcio, oltre che fisico e tecnico, è una disciplina mentale. I campioni più grandi non si distinguono solo per muscoli e velocità, ma per una comprensione superiore del gioco. Vedere spazi invisibili, muoversi con anticipo e prendere decisioni in un lampo è ciò che separa i buoni dai fuoriclasse.

Stabilire chi sia il calciatore più intelligente di tutti i tempi non è facile, ma ci si può provare. Il portale GIVEMESPORT ha chiesto allo strumento IA Grok di stilare una classifica dei giocatori con il QI calcistico più alto. I risultati, sorprendenti per alcuni, mettono in evidenza il valore della mente nel calcio moderno.

La speciale classifica

Maradona era un genio del calcio non solo per la tecnica, ma anche per la mente sopraffina. Sapeva leggere le difese, scegliere l’attimo e muoversi nello spazio con naturalezza e intuizione. Il suo celebre “Goal del Secolo” è l’emblema della sua intelligenza in movimento, capace di creare ordine nel caos.

Anche sotto marcatura asfissiante, Maradona trovava soluzioni impossibili. L’improvvisazione e la visione di gioco lo rendevano imprevedibile e devastante, sia con l’Argentina che con il Napoli. Il suo pensiero calcistico era sempre due passi avanti rispetto agli avversari. E si trova solamente al sesto posto di questa speciale classifica. Ma c’è un altro napoletano.

Un altro napoletano in graduatoria

Si tratta del neo-acquisto del Napoli Kevin De Bruyne. Il belga brilla per intelligenza tattica e precisione assoluta. La sua lettura del gioco gli permette di effettuare assist chirurgici, frutto di un’analisi continua degli spazi. I suoi premi Playmaker sono il riflesso del suo calcio pensato, più che istintivo.

La sua grandezza è più recente, ma già leggendaria. Senza la forza fisica di Salah, De Bruyne ha costruito la sua superiorità con la mente: visione, tempismo e scelte perfette lo hanno resto il motore cerebrale del City. Un giocatore moderno con l’intelligenza di un maestro d’orchestra. Insomma a Napoli è pronto a regalare emozioni