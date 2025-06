Calci di punizione: la classifica definitiva dei migliori 5 di sempre | ESCLUSO MARADONA

Immagine non disponibile

Maradona è da sempre considerato uno dei migliori tiratori di punizione, ma in questa classifica clamorosamente non c’è traccia del suo nome.

Diego Armando Maradona è stato un maestro assoluto nel battere i calci di punizione, trasformando ogni tiro piazzato in un’opera d’arte. Dotato di un sinistro magico, riusciva a imprimere al pallone traiettorie imprevedibili, capaci di superare anche i portieri più esperti. Non si limitava alla potenza: la sua forza era nella precisione chirurgica, nella sensibilità del piede e nella capacità di leggere ogni dettaglio del posizionamento della barriera e del portiere.

Le sue punizioni non erano mai uguali. Maradona sapeva adattarsi alla distanza, all’angolazione e alla pressione del momento. A Napoli, dove ha lasciato un’impronta indelebile, ha segnato reti memorabili su calcio da fermo, spesso decisive. Tra le più famose, quelle nei derby contro la Juventus e i gol al San Paolo che ribaltavano partite complicate. Ogni punizione diventava una speranza concreta per i compagni e un incubo per gli avversari.

Il suo talento andava oltre la tecnica: c’era anche un fattore psicologico. Quando Maradona si avvicinava al pallone, lo stadio tratteneva il fiato, gli avversari tremavano e i tifosi sentivano che qualcosa di straordinario poteva accadere. Non era solo un tiratore, ma un artista capace di trasformare una situazione statica in un momento di pura emozione calcistica.

Ancora oggi, le sue punizioni vengono studiate e imitate. Maradona ha lasciato un’eredità unica anche in questo aspetto del gioco: non solo ha segnato gol bellissimi, ma ha ridefinito il concetto stesso di calcio di punizione, elevandolo a gesto poetico.

I migliori tiratori di punizioni

Chi sono i più grandi specialisti dei calci piazzati nella storia del calcio? A rispondere è stato il celebre magazine inglese FourFourTwo, noto per le sue classifiche dettagliate. In una recente graduatoria, la rivista ha individuato i 15 calciatori più abili di sempre nel battere punizioni, basandosi su efficacia, stile, continuità e impatto sulle partite. Come prevedibile, la lista ha suscitato discussioni e opinioni contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori.

Tra i nomi più noti, spiccano due ex bandiere del Napoli. Diego Armando Maradona, considerato da molti il genio assoluto del calcio di punizione, occupa “solo” la sesta posizione. In tredicesima, invece, troviamo Gianfranco Zola, che proprio durante gli anni a Napoli apprese alcuni segreti dal Pibe de Oro, affinandoli poi durante la sua carriera in Italia e in Inghilterra.

Juninho domina, l’Italia si difende bene

In cima alla classifica c’è Juninho Pernambucano, il brasiliano celebre per le sue traiettorie imprevedibili e l’incredibile varietà di soluzioni balistiche. Al secondo posto l’olandese Ronald Koeman, seguito dal serbo Sinisa Mihajlovic, entrambi noti per la potenza e la precisione dei loro tiri.

L’Italia è ben rappresentata, oltre che da Zola, anche da Alessandro Del Piero (8°) e Roberto Baggio (14°). Completano la top 15 nomi leggendari come Zico, Messi, Beckham, Ronaldinho, Didì, Pelé, Nakamura e Rogerio Ceni, dimostrando quanto il calcio di punizione sia sempre stato un’arte trasversale e senza tempo.