Cairo vede i soldi: accettata l’offerta per Ché Adams | Sarà l’arma in più per la lotta Champions

Il presidente del Torino Cairo è pronto ad accettare i soldi e a cedere di conseguenza l’attaccante Ché Adams.

Il Torino ha iniziato il mercato estivo con decisione, chiudendo diverse operazioni in entrata. Tra i rinforzi spiccano Marcus Pedersen, Cristiano Biraghi e Ardian Ismajli, tutti funzionali alla nuova idea di gioco. È tornato anche Tino Anjorin, in prestito con obbligo condizionato, e confermato Franco Israel tra i pali.

La rosa granata è stata costruita cercando equilibrio ed esperienza, con attenzione al bilancio come solo Cairo sa fare e all’identità di squadra. Alcuni giovani promettenti sono stati valutati per restare in rosa, mentre altri sono stati girati in prestito. Il Torino vuole crescere senza perdere continuità.

Uno degli investimenti più significativi di febbraio scorso che potrà iniziare dalla prima giornata la nuova stagione è Cesare Casadei, prelevato dal Chelsea. Il centrocampista è stato voluto per dare energia e qualità in mezzo al campo. È considerato una pedina importante per il presente e il futuro del club granata.

L’allenatore Marco Baroni ha le idee chiare: vuole un Torino aggressivo, organizzato e con più opzioni in attacco. Ché Adams è stato finora un punto fermo del reparto offensivo. Ma adesso il patron Cairo potrebbe decidere di cedere il calciatore per incassare una cifra che gli farebbe comodo.

Addi pesanti

Non sono mancati di certo altri addii pesanti. Su tutti spiccano quelli di due giocatori. Il primo è un centrocampista: Samuele Ricci. Il giovane è stato ceduto al Milan per circa 23 milioni di euro. L’altra cessione eccellente è quella di Vanja Milinkovic-Savic, passato al Napoli. Due nomi pesantissimi.

Il mercato granata continua ad evolversi in ogni caso. E si valutano diversi giocatori specialmente in entrata. Occhio però alla sopra citata situazione che riguarda da vicino Ché Adams. Il giocatore potrebbe fare i bagagli e lasciare Torino già questa estate per approdare in un club ambizioso.

La possibile partenza

Negli ultimi giorni si è fatta strada l’ipotesi di una partenza di Ché Adams. La Fiorentina potrebbe presto presentare un’offerta concreta e formale, che il presidente del Torino Cairo potrebbe giudicare soddisffacente. L’attaccante scozzese, protagonista nell’ultima stagione, potrebbe così salutare Torino.

Adams rappresenterebbe un colpo importante per i viola, che lo vedono come l’uomo giusto per rafforzare l’attacco soprattutto in chiave Champions. Il Torino, nel frattempo, riflette sulle alternative, consapevole che perdere uno dei suoi terminali offensivi cambierà le strategie sul mercato.