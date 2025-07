Caduto nel baratro, nessuno se lo aspettava | Dramma improvviso per l’ex Nazionale: non ha più una lira

La gestione economico/finanziaria del patrimonio di un calciatore non è affatto semplice come si può pensare.

Nel mondo del calcio, i grandi guadagni possono far pensare a una vita sempre agiata, ma la gestione economico-finanziaria per calciatori ed ex calciatori è tutt’altro che semplice. Durante la carriera, molti atleti guadagnano cifre enormi in poco tempo, spesso senza avere le competenze o i consigli giusti per amministrarle con lungimiranza. A questo si aggiunge uno stile di vita dispendioso, fatto di case, auto, viaggi e frequentazioni costose, che può rapidamente assorbire anche patrimoni milionari.

Il vero rischio arriva dopo il ritiro. Senza uno stipendio fisso e con una visibilità in calo, molti ex calciatori faticano ad adattarsi a una nuova normalità. Alcuni tentano la strada dell’imprenditoria, altri si reinventano in ruoli tecnici o mediatici, ma non tutti riescono. E chi non ha pianificato bene il proprio futuro può ritrovarsi in difficoltà economiche anche gravi, come dimostrano vari casi di cronaca, italiani e internazionali.

La mancanza di una cultura finanziaria adeguata è spesso alla base di scelte sbagliate, investimenti fallimentari o gestioni superficiali del denaro. Per questo motivo, sempre più club e federazioni stanno inserendo percorsi di formazione finanziaria durante il percorso giovanile e professionistico.

Affrontare la fine della carriera con consapevolezza economica è oggi una delle sfide più importanti per un calciatore. Non si tratta solo di accumulare ricchezza, ma di saperla proteggere e valorizzare per garantirsi una serenità duratura anche quando le luci dello stadio si spengono.

Il portiere eterno e imprevedibile

David James è stato uno dei calciatori più longevi degli ultimi venticinque anni. Con oltre mille partite disputate tra club e Nazionale, ha vestito le maglie di squadre prestigiose come Liverpool, Manchester City e West Ham, partecipando anche a due Mondiali con l’Inghilterra. Eppure, nonostante il suo carisma e la popolarità, non è mai stato considerato tra i portieri più affidabili: i suoi errori plateali gli valsero il soprannome di “Calamity James”, un’etichetta che lo ha accompagnato per tutta la carriera.

Nonostante ciò, la sua permanenza ai vertici è stata notevole. James ha saputo sfruttare la sua immagine anche fuori dal campo, lavorando come modello e deejay, costruendosi così un patrimonio rilevante. La sua versatilità e simpatia gli hanno garantito grande esposizione mediatica e opportunità extra-sportive che pochi colleghi possono vantare.

Il crollo economico e la rinascita

Tuttavia, il successo sportivo e mediatico non lo ha risparmiato da difficoltà economiche. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, James ha dichiarato bancarotta. Alla base di questa crisi non vi sarebbero eccessi o sprechi, bensì un pesante divorzio dalla moglie Tania, al termine del quale ha dovuto versare circa tre milioni di euro.

Nonostante le difficoltà, James non si è arreso. Nel 2012 è stato insignito dell’Ordine dell’Impero Britannico per i suoi meriti sportivi e le attività benefiche. Oggi prova a ricostruirsi una carriera nel calcio: l’ultima esperienza lo ha visto come vice-allenatore in Islanda, segno di una nuova ripartenza, lontano dai riflettori.