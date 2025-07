Buongiorno non migliora: il Napoli punta un altro difensore | È un vecchio pallino di Conte

Il difensore del Napoli Buongiorno continua a non migliorare. Conte è pronto a portare in Campania un vecchio obiettivo.

La scorsa stagione del Napoli è stata quella del riscatto. Dopo un’annata difficile come quella del 2023/24, il club ha voltato pagina puntando tutto su Antonio Conte. Il tecnico pugliese, con il suo stile diretto e metodico, ha rimesso ordine dentro e fuori dal campo. Il risultato? Uno scudetto arrivato all’ultima giornata, al termine di un campionato vissuto col fiato sospeso.

A fare la differenza è stato lo spirito. Il Napoli non è stato solo talento, ma anche e soprattutto fame, disciplina e solidità. Lukaku, spesso criticato negli anni precedenti, ha trovato la sua dimensione sotto la guida di Conte, mentre McTominay si è preso il centrocampo azzurro diventando un punto fermo e un uomo spogliatoio.

Con lo scudetto in tasca, la società si è messa subito all’opera per dare continuità al progetto. Tra i colpi troviamo Sam Beukema, centrale olandese reduce da una buona stagione al Bologna. Poi è arrivata la vera bomba: Kevin De Bruyne. Il belga, svincolatosi dal City, ha scelto Napoli per chiudere il cerchio della sua carriera, portando esperienza, visione e un’enorme qualità.

Ma il mercato del Napoli non si è fermato qui. Sono stati rafforzati altri reparti. Sono arrivati Milinkovic-Savic dal Torino per la porta, Lorenzo Lucca per l’attacco, Marianucci dall’Empoli per la difesa e ancora l’ala Noa Lang. L’olandese è arrivato dal PSV ed è pronto a dare tutto.

Non convince

Conte e De Laurentiis stanno lavorando in sinergia con l’ulteriore supporto del direttore sportivo Manna. La società cerca di mantenere il bilancio in equilibrio, muovendosi con cautela. L’obiettivo è quello di tenere in alto la compagine e farla progredire anche in UEFA Champions League.

Da tenere d’occhio, però, è la situazione che riguarda da vicino il difensore centrale Buongiorno. Arrivato lo scorso anno dal Torino, il calciatore non ha pienamente convinto. Anche e soprattutto per i costanti infortuni che gli hanno impedito di scendere in campo con costanza.

La possibile cessione

Alessandro Buongiorno è fermo da aprile per una tendinopatia all’adduttore e una pubalgia che ha richiesto un intervento. Il Napoli procede con estrema cautela, senza forzare il recupero. Conte rischia già un’emergenza in difesa. L’obiettivo è averlo per il match col Sassuolo, il primo del campionato, ma i dubbi restano secondo quanto riportato da sportevai.it.

E allora Conte, potrebbe voler ricorrere ai ripari per non avere un reparto difensivo del tutto sguarnito. Allora gli azzurri potrebbero puntare su Solet dell’Udinese. Già in passato i partenopei hanno cercato di portarlo a Napoli ma adesso l’affare si potrebbe concretizzare vista la situazione d’emergenza.