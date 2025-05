Buongiorno ko, ma non lo sostituisce Rafa Mir: scelta assurda di Conte | Ha provato tutto in allenamento

Il Napoli perde un titolarissimo nel momento decisivo della stagione: la soluzione di Conte lascia tutti senza parole.

Brutte notizie per Antonio Conte e per il Napoli, proprio nel momento più delicato della corsa Scudetto. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Alessandro Buongiorno presso il Pineta Grande Hospital hanno confermato i timori dello staff medico: lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Tradotto, stagione finita per il difensore centrale, che salterà le ultime quattro giornate di campionato.

Una tegola pesantissima per la retroguardia azzurra, che aveva trovato in Buongiorno un leader tecnico e carismatico, capace di garantire solidità e personalità in un reparto già provato.

Il difensore ex Torino era stato tra i pilastri dell’assetto costruito da Conte, che ora dovrà reinventare la linea difensiva in un rush finale che si preannuncia incandescente.

La perdita di Buongiorno non è l’unico grattacapo per l’allenatore leccese: anche Juan Jesus è ai box per infortunio, riducendo ulteriormente le rotazioni nel cuore della difesa. Una situazione d’emergenza che ha obbligato lo staff tecnico a valutare ogni possibile alternativa, anche quelle più fuori dagli schemi.

Conte cambia tutto in difesa

A rigor di logica, il sostituto naturale di Buongiorno sarebbe Rafa Mir, difensore centrale spagnolo arrivato a Napoli proprio per garantire alternative nel reparto arretrato. Eppure, secondo fonti vicine a Castel Volturno, Conte avrebbe manifestato forti dubbi sulla tenuta mentale e tattica del giocatore, ritenendolo non pronto per una sfida Scudetto ad alta pressione.

Negli ultimi allenamenti, nonostante i test sul campo e le prove in partitella, il tecnico avrebbe deciso di non affidarsi a lui come primo sostituto. Una scelta che ha sorpreso molti, ma che si inserisce nel rigido codice di Conte: fiducia massima solo a chi garantisce assoluta affidabilità.

Conte sorprende tutti

Proprio per questa mancanza di fiducia in Rafa Mir, Conte ha deciso di sperimentare una soluzione alternativa e inedita. Secondo quanto filtrato da ambienti vicini al Napoli, il tecnico avrebbe provato Zambo Anguissa come centrale di difesa. Il centrocampista camerunese, noto per fisicità, senso della posizione e capacità di lettura, è stato testato in allenamento al fianco di Rrahmani.

Una scelta estrema, ma non casuale: Conte ha già impiegato mediani come difensori centrali in passato, trasformandoli con successo. Anguissa ha il profilo giusto per calarsi nel ruolo, almeno in via emergenziale, garantendo copertura e esperienza in un reparto falcidiato dagli infortuni.