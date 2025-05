Buffon, Balotelli, Verratti e tanti altri italiani in Ligue 1: uno è impossibile da ricordare | Ha vinto tutto al Milan

In pochi, ma con storie tutte da raccontare: il rapporto tra i calciatori italiani e la Ligue 1 è sempre stato singolare.

Nel panorama europeo, la Francia ha spesso rappresentato una destinazione secondaria per i talenti azzurri. Eppure, alcuni grandi nomi del calcio italiano hanno attraversato il confine, lasciando il segno – nel bene o nel male – in un campionato spesso sottovalutato.

Prendiamo Gianluigi Buffon. Nel 2018, dopo una vita alla Juventus, il portierone decise di accettare la proposta del PSG per una nuova esperienza internazionale. Un solo anno, senza Champions, ma con il titolo nazionale in tasca e l’onore di condividere lo spogliatoio con Neymar e Mbappé.

Mario Balotelli, invece, la Ligue 1 l’ha vissuta intensamente. Tra Nizza e Marsiglia, Super Mario ha ritrovato gol, entusiasmo e, per un breve periodo, anche un po’ di serenità. È proprio in Costa Azzurra che Balotelli ha probabilmente vissuto la sua fase più produttiva dopo l’exploit con il Milan.

Poi c’è Marco Verratti, il simbolo del calcio italiano in Francia. Arrivato giovanissimo al PSG nel 2012 dal Pescara, ha costruito una carriera interamente parigina, diventando una leggenda del club e conquistando numerosi trofei. Un punto fermo in mezzo al campo, amatissimo dai tifosi francesi.

Tra meteore e sorprese

Ma non tutti gli azzurri hanno lasciato il segno in Ligue 1. Alcuni, come Federico Macheda o Lorenzo Venuti, sono passati inosservati, mentre altri sono stati semplici comparse di passaggio.

Uno dei casi più curiosi riguarda Christian Panucci. Dopo esperienze in Italia, Spagna e Inghilterra, nel gennaio 2001 approda al Monaco. Una parentesi breve e poco ricordata, segnata da sole 5 presenze. Eppure, il suo curriculum racconta ben altro: ex campione d’Europa col Milan, primo italiano nella storia del Real Madrid, vincitore della Liga e della Champions League con le Merengues. Panucci al Monaco fu più un passaggio tecnico che una vera scelta di carriera. Dopo pochi mesi, tornò in Italia, lasciando in Costa Azzurra una traccia leggera, quasi invisibile. Eppure, in quella breve parentesi si nasconde l’anomalia di un grande giocatore che – anche se per poco – ha calcato i campi francesi.

Una storia da riscrivere?

Il legame tra i calciatori italiani e la Ligue 1 non è mai stato stabile, ma resta affascinante per le sue eccezioni. Buffon, Balotelli, Verratti e persino Panucci: nomi illustri che hanno attraversato il confine, ognuno con motivazioni diverse.

Chissà che nei prossimi anni, anche grazie al crescente appeal del campionato francese e alla presenza di proprietà ambiziose come quella del PSG, non si possa assistere a un’inversione di tendenza. Intanto, la storia la scrivono anche quelli che si ricordano a fatica. Come Panucci, campione in Spagna… e meteora nel Principato.