Bruciate tutte le pretendenti: Gudmundsson ha trovato squadra | Sarà l’arma in più per lo scudetto

Il fantasista islandese, non riscattato dai viola, fa gola a molti club e potrebbe crearsi una vera e propria asta per strapparlo al Genoa.

Albert Gudmundsson, attaccante islandese classe 1997, ha tracciato un percorso interessante nel calcio europeo, dimostrando la sua versatilità e le sue doti offensive. Cresciuto nelle giovanili di club olandesi come l’Heerenveen e il PSV Eindhoven, ha poi fatto il suo esordio tra i professionisti con quest’ultimo.

Il suo palmarès include un Campionato dei Paesi Bassi vinto con il PSV nella stagione 2017/2018. Successivamente, si è trasferito all’AZ Alkmaar, dove ha ulteriormente affinato le sue qualità, diventando un elemento chiave della squadra. In Serie A, si è messo in mostra con il Genoa e, più recentemente, è passato alla Fiorentina.

A livello internazionale, Gudmundsson è un punto fermo della Nazionale islandese. Ha rappresentato il suo paese in diverse competizioni, inclusa la partecipazione al Mondiale del 2018, un traguardo storico per l’Islanda.

Dal punto di vista tecnico, Gudmundsson è un attaccante moderno, dotato di un ottimo controllo di palla e abile nel dribbling. Può ricoprire diversi ruoli nel reparto offensivo, agendo sia come ala in un tridente, sia come seconda punta. È prolifico sia come finalizzatore che come assist-man.

L’esperienza alla Fiorentina

ell’ultima stagione alla Fiorentina, sotto la guida di Raffaele Palladino, Albert Gudmundsson ha ricoperto principalmente il ruolo di seconda punta o trequartista, agendo talvolta anche come ala sinistra. La sua versatilità e la capacità di giocare tra le linee lo hanno reso un elemento prezioso per la manovra offensiva viola.

Gudmundsson ha collezionato 24 presenze in Serie A, mettendo a segno 6 gol e fornendo però soltanto un assist. Nonostante qualche infortunio che ne ha limitato la continuità, ha dimostrato di essere un finalizzatore efficace, con una buona percentuale di precisione nei tiri. I

L’islandese piace a Conte

La Fiorentina non eserciterà l’opzione di riscatto per Albert Gudmundsson, e l’attaccante islandese tornerà dunque al Genoa dopo una stagione in viola che non ha soddisfatto pienamente le aspettative, anche a causa di qualche infortunio. Tuttavia, il suo talento non è passato inosservato.

Tra le squadre più interessate c’è il Napoli, che starebbe facendo un serio pensierino all’acquisto di Gudmundsson per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il Genoa, dal canto suo, valuta il giocatore tra i 20 e i 30 milioni di euro, una cifra importante ma che riflette il valore e il potenziale dell’attaccante. La trattativa potrebbe dunque accendersi nei prossimi giorni.