Bremer costretto a giocare il Mondiale: sarà titolare nei prossimi match | Si teme una ricaduta

La Juve non vuole rischiarlo, ma Bremer dovrà essere schierato per una regola specifica.

Una stagione da incubo ha investito in pieno Bremer. Il giocatore della Juventus nel corso dell’annata scorsa non ha calpestato il terreno di gioco nemmeno per dieci partite. Si è fermato a otto gare con la maglia bianconera a causa di un infortunio gravissimo che lo ha costretto a saltare praticamente tutta la stagione. E ora, nonostante si tema una ricaduta, potrebbe essere costretto a scendere in campo.

Lo scorso anno, a inizio campionato, il centrale ex Torino ha subito una rottura del legamento crociato. Diagnosi peggiore non poteva arrivare per il difensore classe 1997. Appena sei apparizioni in Serie A e due in UEFA Champions League. Di certo la sua assenza ha pesato e non poco, nell’autonomia del gioco della Juventus.

Thiago Motta lo aveva indicato come uno degli intoccabili ma sin da subito ha dovuto rinunciare alle prestazioni sportive del talentuoso difensore brasiliano. E adesso, a quasi un anno dallo stop che lo ha costretto a non scendere in campo, potrebbe essere forzato e dunque subire una ricaduta.

Il club è dalla parte del giocatore e ovviamente non vuole rischiarlo ma il suo impiego nel corso del Mondiale per Club che si sta disputando negli Stati Uniti da diversi giorni oramai, è sempre più probabile. Bremer già dalla prossima gara potrebbe essere titolare, quando di fronte ci sarà il Wydad Casablanca.

Il ritorno di un incubo

All’esordio Igor Tudor e i suoi si sono imposti con il risultato di 0-5. Un parziale nettissimo che ha dimostrato la voglia di portare nuove idee tattiche e di gioco da parte di Tudor. La stagione appena terminata non ha regalato particolari emozioni ai tifosi bianconeri e la rinascita può iniziare dal Mondiale per Club. Ma bisogna controllare al meglio la situazione.

Bisognerà, appunto, dosare con cura il minutaggio di Bremer che non può ancora sforzare del tutto il ginocchio. Non è sceso in campo con l’Al-Ain. Ma una regola della FIFA potrebbe costringerlo a calcare il terreno di gioco del Lincoln Financial Field contro il Wydad il prossimo 22 giugno.

Costretto a scendere in campo

La Juventus e Bremer dovranno quindi provare a convincere la FIFA a evitare che il brasiliano scenda in campo. Ma lo scoglio da superare sembra altissimo visto il regolamento del Mondiale per Club. C’è un punto in particolare, il 4.2, che riguarda da vicino il club piemontese e Bremer, e tutte le squadre che prendono parte alla manifestazione.

Nella lettera (d al punto 4.2 del regolamento del Mondiale viene specificato: “ogni club partecipante si impegna a schierare in campo la formazione più forte per tutta la competizione“: Un aspetto cruciale questo. La FIFA vuole che dunque in campo scendano le rose al completo con i migliori giocatori possibili e dunque potrebbe spingere la Juve a schierare Bremer.