BOMBA DA NAPOLI: Neymar insieme a De Bruyne | Sarà una squadra da PlayStation

Lo Scudetto si decide in 90 minuti, ma il futuro del calcio mondiale si gioca anche sul mercato.

La Serie A 2024/25 è pronta a scrivere l’ultimo capitolo, e lo farà nel modo più drammatico possibile: con due squadre a contendersi il titolo fino all’ultimo respiro. Da una parte l’Inter, campione in carica, dall’altra il Napoli del grande ex Antonio Conte, a un passo da un traguardo storico. A novanta minuti dalla fine, un solo punto separa le due pretendenti al tricolore.

Il Napoli ha nelle mani il destino e un match point da giocarsi in casa, davanti a un Maradona infuocato, contro un Cagliari già salvo. L’1-0 sarebbe sufficiente per regalare il quarto Scudetto al popolo partenopeo e consacrare Conte come il primo tecnico della storia a vincere il titolo italiano con tre club diversi. Ma il pareggio a reti bianche di Parma ha fatto tremare più di un tifoso, segno che la pressione si fa sentire.

L’Inter, invece, non può più sbagliare. Il 2-2 beffardo contro la Lazio ha lasciato l’amaro in bocca a Simone Inzaghi, soprattutto per la doppietta di Pedro che ha gelato i nerazzurri a San Siro. Ora servirà vincere sul campo del Como per tenere viva la speranza e pregare che il Cagliari di Nicola faccia il miracolo. Missione difficile, ma non impossibile.

Anche perché il calcio, si sa, ama le sorprese. E in un finale di stagione in cui tutto è ancora in bilico, ogni dettaglio può fare la differenza: nervi saldi, gestione della pressione, fame di vittoria. Il Napoli sogna la festa, l’Inter vuole rovinargliela. E il Paese si ferma per guardare come andrà a finire questa corsa appassionante.

Napoli, Inter e… Miami? Il calcio è sempre più globale

Mentre gli occhi di tutti sono puntati sulla lotta scudetto, dall’altra parte del mondo prende forma un progetto capace di far sognare anche chi non tifa né Napoli né Inter. L’Inter Miami, squadra della MLS fondata da David Beckham e già casa dei vari Messi, Suarez, Busquets e Jordi Alba, prepara un colpo doppio destinato a far rumore.

Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, Neymar e Kevin De Bruyne sarebbero i prossimi obiettivi della franchigia americana, con trattative già avviate per portare entrambi in Florida durante la prossima estate. Una mossa clamorosa, che trasformerebbe la squadra in una vera e propria selezione da videogioco.

Il futuro parla americano, ma l’Italia non ha ancora finito il suo racconto

Immaginare Neymar che scambia palla con Messi e De Bruyne che detta i tempi a Suarez fa venire i brividi agli appassionati. Ma prima di sognare una MLS da copertina, il calcio italiano si prepara al suo atto finale. Il Maradona attende, il Como sogna lo sgambetto, Inzaghi crede nel miracolo, e Conte fiuta la gloria.

Il verdetto è vicino. Lo Scudetto è lì, a portata di mano. Ma come spesso accade, il pallone sa sorprendere.