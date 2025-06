Bomba da Coverciano: fatto ultimo disperato tentativo prima di Gattuso | È arrivato un altro NO

Sembrava si potesse chiudere l’accordo, ma è arrivato un no.

Oramai si punterà tutto su Gennaro Gattuso come nuovo ct. Una nuova era post Luciano Spalletti è pronta a iniziare e nell’arco di pochi anni i cambiamenti sulla panchina della Nazionale italiana non sono di certo mancati. Dopo la vittoria dell’Europeo nel 2021 con Mancini alla guida, la Nazionale azzurra ha perso la bussola e nemmeno l’oramai ex commissario tecnico Spalletti era riuscito a ritrovare la via.

Dopo l’entusiasmante cavalcata scudetto con il suo Napoli nel 2022/2023 sembrava potesse essere il profilo giusto in vista degli Europei dello scorso anno. Così non è stato. La Svizzera ha spazzato via un’Italia incolore e insapore, abulica. E da lì in poi il tracollo definitivo sino alla disfatta di Oslo.

La partita di qualche giorno fa contro la Norvegia di Haaland ha messo un punto definitivo sull’esperienza di Spalletti alla guida dell’Italia. Un 3-0 netto che ha condannato il ct e probabilmente anche la Nazionale stessa che ora rischia di dover passare dai playoff per potersi qualificare ai Mondiali del 2026.

Una terza esclusione consecutiva dalla Coppa del Mondo dopo quelle nel 2018 e nel 2022 sarebbe ancor di più una tragedia sportiva per tutto il calcio italiano. Per evitare ciò si è dunque pensato di cambiare guida tecnica e affidare la panchina azzurra a un allenatore che di garra ne sa qualcosa: Gennaro Gattuso. Ma prima di lui un tentativo in particolare, avrebbe potuto cambiare completamente le sorti della Nazionale.

Un profilo nuovo

Terminata l’esperienza in Croazia con l’Hajduk Split, Gattuso è stato richiamato in patria per allenare la Nazionale azzurra. L’ex calciatore del Milan ad oggi commissario tecnico dell’Italia non si vedeva nella Penisola da ben 4 anni. Ultima esperienza al Napoli nel corso della stagione 2020/2021.

Ora la possibilità di iniziare una nuova avventura tutta in azzurro. Gattuso conosce bene l’ambiente Coverciano e ha sollevato la Coppa del Mondo nel 2006, l’ultima dell’Italia. Ma prima del suo possibile approdo un nome tra gli altri in lizza, ha fatto il giro del web. E di certo non ha lasciato indifferenti i supporters italiani.

Il no secco

Si è subito pensato a un allenatore che quest’anno ha fatto faville alla Roma: Claudio Ranieri. Ranieri ha però prontamente rifiutato l’invito a ricoprire il ruolo di ct lasciando la panchina sguarnita e la Federazione in cerca di un sostituto. E non è risultato nemmeno improbabile la possibilità di vedere Roberto Vannacci sulla panchina azzurra.

Il deputato al Parlamento Europeo nel corso di un’intervista rilasciata a Mario Giordano, ha scherzosamente risposto al seguente quesito: “Stanno cercando il ct della Nazionale. Ma non è che le va a lei di fare il ct?”. Ridendo, Vannacci, ha così replicato: “No io proporrei la Schlein o Landini”.