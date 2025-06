BOMBA CONTE, polemica dopo la permanenza: “Ci ha massacrato” | Perso il controllo dello spogliatoio

Festa per lo Scudetto, ma spunta una testimonianza che riaccende le ombre sul metodo Conte: parole durissime.

La conferma di Antonio Conte sulla panchina del Napoli ha acceso entusiasmi, ma anche fatto riemergere vecchi fantasmi.

Dopo settimane di dubbi, riflessioni e voci di mercato, Antonio Conte ha deciso di rimanere alla guida del Napoli, fresco vincitore del suo quarto Scudetto. Una stagione trionfale, la prima del tecnico salentino in azzurro, chiusa con il tricolore cucito sul petto e una città intera ai suoi piedi. Il vertice avvenuto con Aurelio De Laurentiis, il ds Giovanni Manna e l’ad Chiavelli ha sciolto ogni riserva: si va avanti insieme, con tanto di ipotesi di rinnovo fino al 2028.

Nel summit, oltre alla condivisione dei programmi futuri e delle strategie di mercato, sarebbe emersa anche la volontà del club di garantire al tecnico maggiore libertà operativa. Conte, dal canto suo, ha espresso piena fiducia nel progetto e nella dirigenza, spegnendo le voci su un suo possibile ritorno alla Juventus o su frizioni con De Laurentiis.

Il Napoli riparte da una certezza, quindi. Dopo aver riportato entusiasmo e risultati, il tecnico ha già iniziato a lavorare sulla prossima stagione. L’obiettivo è chiaro: non fermarsi allo Scudetto, ma costruire un ciclo duraturo e competitivo anche a livello europeo.

Ma mentre il presente guarda al futuro, il passato bussa con forza alla porta, riportando alla luce un lato controverso della personalità di Conte. Un aneddoto clamoroso, raccontato da chi lo ha vissuto in prima persona, sta facendo discutere.

Esplode il caso spogliatoio

Nel pieno dell’euforia per il rinnovo, una rivelazione inaspettata rischia di turbare l’ambiente azzurro. Le parole arrivano da chi ha vissuto in prima linea l’esperienza con Conte e raccontano un retroscena poco edificante, capace di far discutere tifosi e addetti ai lavori.

Durante Euro 2016, a seguito della sconfitta dell’Italia contro l’Irlanda nella fase a gironi, lo spogliatoio azzurro fu scosso da un durissimo sfogo del tecnico, che non esitò a mettere in discussione l’orgoglio e l’identità della squadra. Un episodio rimasto nell’ombra per anni e ora improvvisamente riemerso, in un momento delicato come quello del rinnovo.

Parole pesanti: “Ci ha fatto sentire degli inutili”

A raccontare tutto è stato Marco Parolo, ex centrocampista della Nazionale, oggi opinionista, che ai microfoni di DAZN ha svelato quanto accadde in quello spogliatoio francese: “Dopo la sconfitta con l’Irlanda ci ha massacrato. Ci ha fatto sentire degli inutili. Una squadra senza p**e, perché è come se avessimo mollato.”

Un attacco frontale, che evidenzia lo stile diretto e spesso brutale di Conte nella gestione del gruppo. Un metodo che divide: c’è chi lo ritiene necessario per tirare fuori il massimo dai giocatori, e chi invece lo considera eccessivo, potenzialmente dannoso per la coesione interna. Ora, con Conte saldo sulla panchina del Napoli e pronto a guidare un nuovo ciclo vincente, le sue modalità di leadership tornano al centro del dibattito. Il tecnico è davvero cambiato o continuerà a essere fedele a sé stesso, nel bene e nel male?