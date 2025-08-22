Bollettino medico sanguinoso per il Napoli: 9 MESI DI STOP | La sua stagione è già finita
La stagione del Napoli sta cominciando con qualche problema di toppo. Sarà difficile riconfermarsi campione d’Italia.
Gli infortuni fanno parte della carriera di ogni calciatore, ma alcuni possono compromettere seriamente il rendimento o addirittura mettere fine a un percorso professionale. Tra i più gravi c’è la rottura del legamento crociato anteriore, spesso provocata da movimenti innaturali del ginocchio. Questo tipo di lesione richiede intervento chirurgico e lunghi mesi di riabilitazione, con il rischio di non recuperare mai del tutto l’agilità originaria.
Un altro infortunio temuto è la frattura della tibia e del perone, che può verificarsi in seguito a contrasti duri o cadute scomposte. Si tratta di una lesione dolorosa e complessa, che obbliga il giocatore a stop prolungati e che lascia spesso conseguenze sulla stabilità e sulla sicurezza nei movimenti. Il ritorno in campo, in questi casi, è sempre una sfida anche dal punto di vista psicologico.
Non meno pericolosi sono i problemi alla colonna vertebrale o alle anche, meno frequenti ma in grado di condizionare definitivamente la carriera di un atleta. Hernie, schiacciamenti o lesioni articolari possono limitare la mobilità e portare a un calo drastico delle prestazioni, fino a costringere a un ritiro precoce.
Le commozioni cerebrali e i traumi cranici rappresentano un rischio crescente, soprattutto nei colpi di testa o negli scontri fortuiti. Oltre agli effetti immediati, possono avere conseguenze a lungo termine sulla memoria e sulle funzioni cognitive. Per questo motivo, la prevenzione e la gestione di tali infortuni sono diventate una priorità assoluta nel calcio moderno.
L’infortunio che spiazza
Nuovo stop in casa Napoli, ma questa volta non riguarda un calciatore. A fermarsi è stato il direttore sportivo Giovanni Manna, vittima di un problema al tendine d’Achille durante una sessione di footing. L’infortunio ha reso necessario un intervento chirurgico eseguito dal dottor Ugo Camilleri presso la clinica Ruesch di Napoli, operazione riuscita senza complicazioni.
Manna sarà presto dimesso e potrà seguire la squadra nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, in programma sabato 23 agosto. Lo farà in stampelle, ma senza smettere di lavorare: il ds è già operativo per completare il mercato e regalare un nuovo attaccante ad Antonio Conte.
Un recupero da calciatore
Per un infortunio di questo tipo, nel calcio, i tempi di recupero si aggirano intorno ai nove mesi. È il periodo necessario per tornare a pieno regime dopo una lesione così delicata al tendine d’Achille. Proprio per questo, se Manna fosse stato un giocatore, la sua stagione sarebbe già compromessa.
La differenza, naturalmente, sta nel ruolo: il direttore sportivo non ha bisogno di correre in campo, ma la sua determinazione resta evidente. Anche dal letto d’ospedale non ha interrotto il lavoro, dimostrando la volontà di non lasciare nulla al caso in una fase cruciale della stagione del Napoli.