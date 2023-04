Boom di emozioni a Napoli: Bob Sinclair si unisce ai tifosi azzurri e rende omaggio a Maradona – VIDEO

Durante la sua performance al Club Partenopeo di Napoli, il dj Bob Sinclair ha reso omaggio al leggendario campione Diego Armando Maradona.

Il celebre Dj e produttore francese Bob Sinclair si è fatto sentire con tutto il suo sostegno per il Napoli durante la sua performance al Club Partenopeo della stessa città campana, la sera del 25 aprile. Con il terzo scudetto della storia della squadra sempre più vicino, Bob Sinclair ha gridato “Forza Napoli” e ha omaggiato l’indimenticabile campione Diego Armando Maradona indossando una sua maglia.

Il tutto è stato documentato in un video postato sui social da Lorenzo Crea. La vicinanza del noto artista al calcio partenopeo ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi azzurri, che non hanno mancato di condividere il momento sui social network. Con la sua dichiarazione di sostegno, Bob Sinclair si unisce a una lunga lista di personaggi internazionali che hanno espresso la loro ammirazione per il Napoli e per la sua appassionata tifoseria.