Blitz di Marotta a Milanello: si porta via il faro della squadra | Giocherà il derby tra i fischi dei milanisti

Il presidente dell’Inter è sempre pronto a cogliere le migliori occasioni di mercato, in questo è un vero maestro.

I trasferimenti tra Inter e Milan, le due anime calcistiche di Milano, sono sempre stati eventi rari e carichi di tensione emotiva. Quando accadono, scuotono non solo le società, ma anche il cuore dei tifosi. Uno dei casi più clamorosi è quello di Andrea Pirlo, che nel 2001 passò dall’Inter al Milan per una cifra modesta, diventando poi uno dei registi più influenti della storia rossonera. Un affare che i tifosi nerazzurri non hanno mai dimenticato, considerando il talento che avevano lasciato andare.

Altro passaggio storico è quello di Clarence Seedorf, che nel 2002 compì il percorso inverso: lasciò l’Inter per vestire la maglia del Milan. Anche lui, come Pirlo, trovò la sua consacrazione definitiva in rossonero, contribuendo alla vittoria di due Champions League. Due cessioni che, col senno di poi, hanno avuto il sapore dell’autogol per l’Inter.

Nel 2010 fu invece Zlatan Ibrahimović a fare scalpore: dopo l’esperienza al Barcellona, lo svedese approdò al Milan ma con un passato interista recente e glorioso. Il suo ritorno a Milano, stavolta sponda rossonera, fu accolto da grande entusiasmo ma anche da velenose polemiche tra i due ambienti.

Un altro caso curioso è quello di Antonio Cassano, protagonista di un doppio scambio nel 2012 che lo portò dall’altra parte del Naviglio in cambio di Giampaolo Pazzini. Un affare che generò tensioni, dichiarazioni al vetriolo e l’ennesimo capitolo in una rivalità che va ben oltre il campo: quella tra due mondi opposti e indissolubilmente intrecciati.

Inter, si apre il vuoto in regia

Il possibile addio di Hakan Calhanoglu, tentato da offerte arabe e sempre più al centro delle voci di mercato, rischia di aprire un buco tecnico e tattico importante nello scacchiere dell’Inter. Il turco, reinventato regista da Inzaghi, è diventato il perno della manovra nerazzurra, capace di unire qualità, visione di gioco e capacità di gestione dei ritmi. La sua eventuale partenza costringerebbe la società a un intervento mirato e di peso sul mercato.

La dirigenza interista valuta diverse opzioni, ma la ricerca non è semplice. Serve un giocatore pronto, con esperienza, visione e struttura fisica per reggere l’intensità del ruolo. In questo contesto, spunta una suggestione destinata a far discutere: Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan che, complici infortuni e scelte tattiche, potrebbe essere tra gli indiziati a lasciare i rossoneri in estate.

Una provocazione che fa rumore

L’algerino ha già dimostrato di avere le qualità per interpretare il ruolo di regista, unendo tecnica, pressing e verticalità. Inoltre, conosce bene il campionato e ha una struttura tattica che si integrerebbe con le richieste di Chivu. Il suo passaggio all’Inter, tuttavia, non sarebbe solo un’operazione tecnica, ma un clamoroso scossone politico tra le due sponde di Milano.

In caso di trattativa reale, si assisterebbe a un capitolo incandescente nel mercato cittadino. Dopo i precedenti Pirlo, Seedorf e Ibrahimović, un possibile “tradimento” di Bennacer alimenterebbe tensioni e titoloni. Ma nel calcio moderno, le bandiere sono rare e le strategie spesso sorprendenti.