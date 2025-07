Blitz al Viola Park: Commisso da il via libera per Comuzzo | Affare fatto per 30 milioni più bonus

C’è stato un blitz al Viola Park. Commisso è pronto a cedere la sua punta di diamante Comuzzo. 30 milioni in arrivo.

La Fiorentina di Rocco Commisso è pronta ad aprire un nuovo ciclo con il tecnico che si è presentato nelle ultime ore ed ha scelto di ritornare in Italia e in una squadra che aveva già allenato in precedenza. Stiamo parlando di Stefano Pioli, che ha deciso quindi di ritornare in un torneo competitivo.

E la dirigenza vuole metterlo in condizioni di poter operare al meglio delle proprie possibilità. Non a caso è stato scelto di operare sia in entrata, sia in uscita, in chiave calciomercato. Obiettivo principale della Viola per la stagione 2025/2026, è quello di rafforzare un reparto in particolare: quello di centrocampo.

Il tecnico viola, in particolare, ha chiesto due profili precisi. Un regista con visione di gioco, e nu centrocampista fisico e dinamico. L’idea è quella di costruire una zona centrale del campo alquanto solida. Dunque l’intento è quello di acquistare giocatori giovani, magari anche non troppo costosi, ma con margini di miglioramento.

Pioli ha subito voluto chiarire che il suo gruppo attuale, quello a disposizione, è al 60-70% del proprio potenziale. Per il ruolo di regista, il nome in cima alla lista, è quello di Adrian Bernabé del Parma. Lo spagnolo ha estimatori a Firenze ma il prezzo fissato dai ducali, circa 30 milioni, è un ostacolo.

Gli obiettivi

Inoltre il giocatore non ha forzato assolutamente la mano per una cessione. Più fattibile invece, sembra l’arrivo di Kristjan Asllani, centrocampista in uscita dall’Inter. Il suo cartellino vale attorno ai 18-20 milioni di euro, una cifra gestibile comunque per la Fiorentina. In ogni caso lo staff non è pienamente convinto dell’albanese.

A sorpresa però, la dirigenza ha valutato anche il nome di Hugo Larsson dell’Eintracht Francoforte. Il mediano svedese, classe 2004, sa unire qualità in impostazione ma anche grande fisicità. Il suo costo? Circa 25 milioni di euro. L’investimento sarebbe alquanto importante, ma potrebbe risultare strategico.

Un centrocampo forte

Ma non è finita qui ovviamente. Parallelamente si cerca un centrocampista più fisico da inserire come alternativa ai vari Mandragora piuttosto che Fagioli. Il profilo più adatto sembrerebbe Sohm del Parma, seguito già da tempo con attenzione. La squadra emiliana potrebbe venderlo a circa 12 milioni di euro.

Occhio poi alla situazione di Comuzzo. Il pupillo di Commisso potrebbe ben presto lasciare Firenze. Tutto dipende da una trattativa…dell’Inter. Se i nerazzurri dovessero chiudere per Leoni non ci sarebbe spiragli. In caso di mancato acquisto, il club nerazzurro punterebbe tutto su Comuzzo. Vedremo come procede.